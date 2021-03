Sarà un weekend all'insegna del maltempo su quasi tutta l'Italia quello del 6 e 7 marzo. Secondo le previsioni degli esperti meteo infatti il tempo al Nord sarà caratterizzato da nubi e pioggia con un netto calo delle temperature in particolare nelle massime. Al Centro le nubi intense potranno portare qualche rovescio in particolare sul versante adriatico mentre al Sud ci saranno nuvole sparse con rovesci su Molise, Puglia e Sicilia.

Previsioni meteo 6 marzo: neve sulle Alpi a partire dagli 800 metri

Nello specifico le previsioni meteo per domani sabato 6 marzo indicano nubi ovunque, ad eccezione di Veneto meridionale e settore orientale del Friuli-Venezia Giulia, con deboli rovesci carattere sparso al mattino su Nord-Ovest. Le piogge insisteranno su Lombardia occidentale ed Emilia-Romagna mentre in Piemonte saranno presenti anche fenomeni nevosi sulle Alpi oltre gli 800 metri. Un miglioramento si avrà a partire dal pomeriggio in particolare su Liguria e basso Piemonte. Per quanto riguarda il Centro e la Sardegna invece inizialmente ci saranno nubi su quasi tutte le regioni con qualche debole rovescio sulle regioni adriatiche e, localmente, su Umbria, Lazio e Sardegna. Le nubi continueranno a essere presenti anche nel pomeriggio su Lazio mentre ci saranno miglioramenti su Toscana e i settori settentrionali di Marche e Umbria.

Meteo 6 marzo: temperature stazionarie al Centro-Sud

Per quanto riguarda il Sud Italia invece ci sarà una iniziale estesa copertura nuvolosa su Campania, Molise e Basilicata, oltre che sulla Sicilia iniziale, con rovesci deboli su Campania e qualche debole pioggia sulle restanti aree. Per quanto riguarda le temperature invece le minime saranno in calo su Triveneto e sulle restanti aree alpine, con un aumento che si registrerà solo su Piemonte e al Centro-Sud. Le temperature massime infine subiranno un netto calo al Nord, oltre che sulle regioni centrali, aumenteranno solo su Campania e Sicilia.

Previsioni meteo 7 marzo: sole al Nord, piogge al Centro

Per quanto riguarda invece la giornata di domenica 7 marzo ci sarà tempo stabile su quasi tutto il Paese, con qualche nuvolosità estesa su Alpi Occidentali e Centro-Sud ma con instabilità e rovesci che interesseranno soprattutto la Sardegna meridionale e la dorsale appeninica centromeridionale nel corso della serata. Infine secondo gli esperti meteo a partire da lunedì 8 marzo si avrà un nuovo peggioramento sulle regioni centrali e su parte delle regioni del Sud con possibilità di pioggia su Sardegna e sulle regioni centrali. Annuvolamenti consistenti sulle aree alpine e cielo sereno sul restante settentrione.