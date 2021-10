Previsioni meteo weekend 1-3 ottobre: rischio piogge e temporali, al Sud temperature quasi estive Secondo le previsioni degli esperti meteo sarà un weekend quello dell’1-3 ottobre caratterizzato dal maltempo con pioggia e possibilità di grandinate su gran parte delle regioni settentrionali. Venti caldi di Scirocco al Sud e sulle coste adriatiche dove le temperature massime saranno bel oltre la media stagionale.

A cura di Redazione Meteo

Dopo una settimana di tempo nuvoloso con sprazzi di bel tempo alternati a rovesci isolati, il weekend appena iniziato sarà caratterizzato da maltempo esteso su gran parte dell'Italia: le previsioni meteo indicano l'arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni con possibilità di temporali e grandinate su gran parte delle regioni del Nord, tempo instabile anche al Sud e al Centro con qualche fenomeno temporalesco su Toscana, Lazio e Sicilia. Sereno sul resto della Penisola dove vento di Scirocco porteranno a un nuovo aumento delle temperature.

Nello specifico, per la giornata di oggi venerdì 1 ottobre, il tempo sarà caratterizzato da cielo nuvoloso al Nord, con rovesci sui settori occidentali alpini e prealpini. Al Centro e in Sardegna il cielo sarà parzialmente nuvoloso con qualche temporale sulle zone meridionali, mentre il tempo sarà nuvoloso con accumuli durante il giorno tra Lazio e Abruzzo. Al Sud qualche temporale è previsto su Sicilia, Calabria e Puglia

Meteo sabato 2 ottobre: arriva l'autunno

Per la giornata di domani, sabato 2 ottobre, una vasta area depressionaria proveniente dal Nord Atlantico porterà a rovesci temporaleschi intensi sulla Sicilia dove non sono escluse anche grandinate. Le condizioni meteo sono previste in peggioramento anche sui rilievi e sulle aree più interne di Marche e Abruzzo e sulla Sardegna orientale. Tempo variabile su Calabria con locali rovesci o brevi temporali dalla tarda mattina. Cielo poco nuvoloso sul resto del Sud con qualche nube in più sulla Campania.

Previsioni meteo domenica 3 ottobre: rovesci e temporali

Per quanto riguarda invece domenica 3 ottobre, il maltempo sarà diffuso su tutta Italia, con peggioramenti in particolare su Liguria, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Tra il pomeriggio e la serata secondo il Meteo.it possibilità di rovesci o temporali anche su Toscana, Lazio e Sicilia centro-orientale. Al Sud invece ci saranno venti caldi di Scirocco che potrebbero far nuovamente lievitare le temperature al Sud e sulle coste adriatiche.