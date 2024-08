video suggerito

Previsioni meteo settimana, si va verso i 40 gradi: temperature in crescita fino a Ferragosto Al via il periodo più caldo dell’estate, con una escalation di temperature in aumento giorno dopo giorno fino al picco che si dovrebbe raggiungere intorno al 13-14 agosto. Ma non mancheranno temporali e grandinate sull’Italia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Meteo

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

La “pausa” dal caldo torrido registrata negli ultimi giorni in alcune zone della penisola è praticamente già finita. L’anticiclone Caronte si sta nuovamente rafforzando, promettendo giornate tipicamente estive su gran parte della Penisola. E inizia da oggi quello che per alcuni esperti meteo sarà il periodo più caldo dell’estate, con le temperature che aumenteranno costantemente.

Si va verso i 40 gradi sull’Italia, secondo le previsioni di Antonio Sanò. Dalle ultime elaborazioni, si dovrebbe raggiungere il picco del caldo poco prima di Ferragosto, intorno a martedì 13 e mercoledì 14 agosto.

Ma il termometro sfiorerà i 40 gradi già durante questa settimana al via oggi: fino a mercoledì non si prevedono picchi di caldo estremo, ma ad esempio venerdì 9 agosto Roma potrebbe registrare 37-38 gradi, Firenze invece toccherà i 40 gradi sabato 10 agosto.

Leggi anche Quando finirà il caldo con temperature fino a 40°: le previsioni e tendenze meteo di Sottocorona

Secondo le previsioni del fondatore del sito ilmeteo.it, che parla di una “fiammata generalizzata”, questa settimana saranno alte le temperature anche a Bologna, giovedì si raggiungeranno i 37 gradi, 35 a Milano, 36 a Napoli, 38 gradi nel Cagliaritano da metà settimana. Ci si aspetta un ulteriore incremento del caldo e dell'afa, particolarmente nelle zone interne e nelle grandi città.

Dopo il 15 agosto, festività di Ferragosto, però il meteo potrebbe cambiare, e anche le temperature dovrebbero diminuire.

Intanto, come già accaduto nei giorni scorsi, anche durante questa settimana non mancheranno temporali e locali grandinate, soprattutto su Alpi e Appennini. Fenomeni comunque che andranno via via ad attenuarsi con qualche debole pioggia sulle zone più interne del Lazio.