Previsioni meteo oggi 9 ottobre: freddo sull’Italia, temporali al Sud e sole al Nord Che tempo farà sabato 9 ottobre, le previsioni meteo di oggi sul sito dell’Aeronautica Militare per sapere dove pioverà. Freddo su tutte le Regioni d’Italia, tempo in miglioramento al Nord con schiarite, nuvolosità al Centro Sud con rischio precipitazioni nelle Regioni meridionale. Diramata allerta meteo in diverse Regioni d’Italia.

Meteo oggi 9 ottobre, le previsioni dell’Aeronautica Militare

Le previsioni meteo di oggi, sabato 9 ottobre, indicano che in Italia ci sarà un tempo variabile, ma che le temperature si abbasseranno ovunque e che si intensificherà il freddo su tutto lo stivale. Sul sito dell'aeronautica militare è infatti possibile vedere come, secondo le previsioni meteorologiche del fine settimana, al Nord il tempo migliorerà e sarà prevalentemente soleggiato, mentre sono attese precipitazioni nelle Regioni della fascia adriatica, in particolare in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, a causa del vortice ciclonico che si abbatterà sul Meridione. Tra gli altri fenomeni meteorologici da segnalare, il ritorno dell'alta pressione sulle Azzorre.

Le previsioni dell'Aeronautica indicano inoltre che su diverse regioni del Centro Italia, come Marche, Abruzzo e Sardegna, la giornata di sabato 9 ottobre sarà caratterizzata da nuvolosità sparse. Nell'area della Pianura Padana, nelle regioni centrali e in Sardegna le temperature saranno al di sotto della norma. La Protezione Civile ha inoltre diramato diverse allerte meteo in molte Regioni italiane per la giornata di oggi. Anche nella giornata di domenica 10 ottobre le previsioni meteo rilevano una instabilità nella fascia medio-bassa dell'Adriatico al Sud, mentre il tempo sarà più soleggiato al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. A causa del Grecale, tuttavia, le temperature continueranno a calare. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo regione per regione, con le indicazioni sulle temperature e su dove pioverà.

Previsioni meteo sabato 9 ottobre in Lombardia e nelle Regioni settentrionali

Le previsioni meteo dell'aeronautica Militare per le regioni del centro Nord riscontrano deboli precipitazioni sulla Romagna, mentre la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, l'appennino emiliano saranno caratterizzati da nuvolosità irregolare, che si diraderà durante la giornata ma senza scomparire del tutto. In generale le regioni settentrionali saranno caratterizzate da un tempo più soleggiato, con ampie e prevalenti schiarite sul resto del Nord. Le temperature minime sono in calo nelle Regioni nordorientali, mentre saranno in lieve aumento sulle pianure piemontesi e lombarde. Anche le massime saranno in calo sul settore alpino e prealpino, oltre che in Piemonte e in Lombardia. I venti saranno moderati in Liguria, Emilia Romagna e sulle coste dell'alto adriatico. Ulteriori rinforzi sull'appennino centro-settentrionale. Il mar ligure sarà particolarmente mosso sia sul settore est che sul settore ovest. Temperature massime: 19° a Genova, 15° a Torino, 18° a Milano, 22° a Bolzano, 18° a Bologna e Venezia.

Che tempo farà nelle Regioni centrali, nel Lazio e in Sardegna oggi 9 ottobre

La nuvolosità descritta nelle previsioni meteo dell'Aeronautica militare riguarderà principalmente Marche e Abruzzo, con temporali anche intensi nelle prime ore del mattino sull'Abruzzo meridionale; più deboli saranno invece le precipitazioni sul nord delle Marche e sulle restanti aree appenniniche dell'interno. Schiarite maggiori si avranno in Toscana, mentre il Lazio meridionale potrebbe essere interessato da brevi rovesci pomeridiani. Infine, sulla Sardegna è prevista nuvolosità irregolare, in particolare sul settore meridionale e orientale che potrebbero essere caratterizzati da brevi rovesci o temporali fino al tardo pomeriggio; la restante parte della Sardegna sarà invece interessata da schiarite anche ampie. Per quanto riguarda le temperature, le minime sono in calo nel nord della Sardegna. I venti saranno moderati su Sardegna e sulle restanti regioni del centro peninsulare. Temperature massime: 24° a Cagliari e Roma, 18° a Firenze.

Previsioni meteo al Sud e nelle isole sabato 9 ottobre

Le previsioni meteorologiche di sabato 9 ottobre nelle regioni meridionali dell'Italia vedono una nuvolosità persistente sulla Puglia, che potrebbe essere interessata da precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco per buona parte della giornata di oggi. Il resto del Sud Italia sarà allo stesso modo caratterizzato da diffusa nuvolosità, potrebbe piovere in particolare in Molise, Calabria, Sicilia settentrionale e Basilicata. Quanto alle temperature, le minime sono in lieve aumento in Campania e Basilicata, le massime in calo sull'appennino campano e in aumento in Calabria e sulla Sicilia settentrionale. Venti deboli variabili o dai quadranti occidentali su Sicilia, sul restante meridione venti da deboli a moderati. Saranno mossi il mar Ionio settentrionale e il settore est del Tirreno centro-meridionale. Temperature massime: 22° a Napoli, 18° Bari, 23° a Palermo.