Una nuova intensa fiammata di caldo di origine africana si sta abbattendo sull'Italia in queste ore, è quanto indicano le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 agosto. Dopo una pausa in cui le temperature hanno assunto un andamento più consono al periodo, infatti, la colonnina di mercurio subirà una nuova impennata proprio in queste ore grazie all'ennesima rimonta dell'anticiclone africano che tornerà a spingere sulla Penisola le bollenti correnti calde provenienti dal deserto del Sahara. Ad essere interessate saranno soprattutto le regioni del sud e parzialmente quelle centrali mentre saranno escluse quelle settentrionali dove invece avremo tempo più instabile a causa di correrti di aria fresca di origine atlantica che potranno portare anche a improvvisi temporali nelle prossime ore.

Previsioni meteo giovedì 1 agosto, caldo e sole sull'Italia

Nel dettaglio, per oggi giovedì 1 agosto le previsioni meteo indicano tempo incerto solo sulle zone alpine e prealpine dove il sole si alternerà alla nuvole e dove sono possibili anche locali temporali, soprattutto nel pomeriggio. Altrove invece in cielo sarà ampiamente soleggiato con temperature in netto aumento soprattutto al sud e sulle Isole maggiori. Nel corso della giornata infatti ci sarà il primo assaggio della nuova fiammata di caldo africano. Le colonnine di mercurio sforeranno quota 35 gradi attestandosi oltre soprattutto nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Il caldo di oggi però sarà solo un assaggio di quello di venerdì dove ci sarà una nuova impennata delle temperature e si raggiungeranno addirittura picchi di 40 gradi.

Previsioni meteo domani, 2 agosto: picchi di 40 gradi ma al nord temporali

Le Previsioni meteo per venerdì 2 agosto indicano temperatone in ulteriore crescita al sud dove si raggiungeranno di nuovo i 40 gradi e il grande caldo la farà da padrone. L'ondata di calore colpirà il sud, soprattutto Sicilia e Sardegna, mentre al contrario il nord dovrà fare i conti con un generale peggioramento della situazione meteo. Isolati acquazzoni e fenomeni temporaleschi anche intensi saranno possibili nel corso del giorno praticamente su quasi tutte le regioni settentrionali.Di conseguenza le temperature massime saranno in calo attestandosi anche su valori al di sotto delle medie nelle zone colpite dai nubifragi.