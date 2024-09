video suggerito

Previsioni meteo della settimana: temporali diffusi e instabilità fino a venerdì sull'Italia Le Previsioni meteo della settimana dal 23 al 29 settembre indicano giorni di maltempo diffuso su gran parte del territorio italiano ed elevata instabilità meteorologica almeno fino a venerdì. Temperature in calo al nord mentre al centro-sud permarranno al di sopra della media a causa dei venti meridionali caldi.

Una nuova settimana all’insegna del maltempo per gran parte dell’Italia quella che inizia oggi, lunedì 23 settembre, a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che investirà in pieno il Paese. Secondo le previsioni meteo della settimana, infatti, l’anomalia di tipo ciclonico sarà responsabile di un repentino peggioramento del tempo, dopo la pausa del weekend, con piogge e temporali diffusi da nord a sud e una instabilità meteo che andrà avanti per tutti i prossimi sette giorni.

Meteo, inizio settimana con temporali e instabilità

L’inizio di settimana si presenta caratterizzato da un rapido peggioramento del tempo che nella seconda parte di lunedì porterà piogge e temporali intensi da nord a sud. Sulle regioni settentrionali, già colpite da alluvione, avremo ancora piogge al di sopra della media del periodo e un leggero calo delle temperature mentre al centro-sud le temperature permarranno al di sopra della media a causa di dei venti meridionali caldi. Tra tardo pomeriggio e serata di martedì 24 settembre atteso un leggero miglioramento del tempo ma rimarrà una elevata instabilità meteorologica che si protrarrà anche mercoledì 25 settembre quando avremo isolati temporali lungo le coste tirreniche, su Liguria, Toscana e piogge sparse sulle aree montuose.

Giovedì 26 e venerdì 27 settembre nuovo peggioramento al nord

Da giovedì 26 settembre tempo di nuovo in peggioramento sulle regioni del nord e su parte del Centro con precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, frequenti dal pomeriggio in particolare su Liguria e Prealpi. Piogge al nord e al centro, specie sulle aree tirreniche, attese anche venerdì 27 settembre quando ci sarà tempo all'insegna della variabilità su tutto il Paese ma con un veloce miglioramento già dal pomeriggio.

Previsioni meteo nel week end

Nel weekend attesa una tendenza al miglioramento del tempo, in particolare in pianura padana e al nord, dove avremo giornate di sole, ma non mancheranno deboli precipitazioni e piogge sparse sul resto d’Italia a causa del transito di nuvolosità.