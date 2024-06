video suggerito

Previsioni meteo della settimana, arrivano sole e caldo: picchi di 40°C sull'Italia La giornata di oggi, domenica 16 giugno, sarà l'ultima all'insegna dell'instabilità: da lunedì arriverà su tutta Italia l'anticiclone africano Minosse. Temperature con picchi anche di 40°C.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'Italia si prepara all'arrivo delle alte temperature nelle ultime settimane di giugno, raggiungendo i livelli in linea con la stagione estiva. La giornata di oggi, domenica 16 giugno, sarà l'ultima all'insegna dell'instabilità con cieli più nuvolosi al Nord e possibilità di precipitazioni pomeridiane sui settori alpini. Da lunedì, invece. arriverà sulla nostra penisola l'anticiclone africano Minosse che farà salire in tutto il Paese la colonnina di mercurio del termometro.

Meteo domenica 16 giugno: nuvole al Nord e al Centro, sole al Sud

Nella giornata di oggi, domenica 16 giugno, il Nord andrà incontro alle ultime nuvole del mese con il rischio di precipitazioni pomeridiane sui settori alpini. Anche sul Centro Italia previste nuvole passeggere con veloci precipitazioni e venti deboli, mentre sul Sud il cielo sarà più sereno con tratti irregolarmente velati. Nel pomeriggio localmente coperto in Campania e in Basilicata. I mari risulteranno calmi. Il clima sarà caldo estivo.

Meteo, lunedì 17 giugno ancora di assestamento, da martedì caldo ovunque

La giornata di lunedì 17 giugno sarà ancora di assestamento per tutta la penisola che passerà da una generale condizione di instabilità a una di sole e caldo dovuto all'anticiclone africano Minosse. Nella giornata di lunedì infatti sul Nord è previsto l'arrivo del sole, con la pressione che tende ad aumentare. Cielo sereno con improvvisi acquazzoni nel pomeriggio solo sui settori alpini.

Tra Centro e Sardegna, invece, inizierà a rafforzarsi l'anticiclone Minosse che si imporrà già da lunedì con un tempo stabile e soleggiato ovunque. Veloci piogge possibili nelle zone interne del Lazio e del Molise. Sulla Sardegna tutto solo e clima estivo.

Al Sud la giornata sarà stabile e soleggiata dal mattino fino alla sera. Anche sulla Sicilia bel tempo prevalente grazie alla costante presenza dell'anticiclone africano.

Da martedì 18 giugno, l'anticiclone si affermerà su tutta la penisola con sole prevalente e temperature in costante aumento con picchi vicini ai 40°C al Centro Sud e oltre i 33° al Nord. Per la giornata di martedì, infatti, sarà previsto sole su tutto il Paese con isolate precipitazioni sui confini alpini occidentali.

Per mercoledì 19 giugno si conferma la situazione di sole generale e caldo su tutto il Paese. Poche nuvole solo a Nord-Ovest dell'Italia. Temperature molto alte fino a 40°C al Sud.

Giovedì 20 e venerdì 21 giugno, temperature elevate al Centro Sud, sole a Nord

Per la giornata di giovedì 20 giugno, l'Italia attraverserà il picco di caldo previsto per la settimana. Al Centro Sud si toccheranno vette di 38-20° C, soprattutto su Roma e Firenze. Sole prevalente invece al Nord con poche nubi e qualche rovescio sui confini alpini.

Per venerdì 21 giugno è previsto ancora caldo e sole su tutta la penisola con l'anticiclone Minosse sempre ben presente sul Paese. Tempo stabile e soleggiato ovunque, fatta eccezione per qualche rovescio pomeridiano o temporale lungo l'arco alpino.

Previsioni meteo per sabato 22 e domenica 23 giugno

Per il weekend di sabato 22 giugno e domenica 23 si conferma la generale condizione di caldo e sole su tutta la penisola con qualche nube e pochi temporali che si affermeranno sul Nord del Paese solo nella giornata di domenica. Anche in quel frangente però le temperature resteranno elevate.