Previsioni meteo della settimana: addio sole, tornano pioggia e neve sull'Italia Le previsioni meteo della settimana che inizia oggi, 19 febbraio, indicano un nuovo cambio di fronte con l'arrivo di diverse perturbazioni sulla Penisola. Atteso un generale aumento della nuvolosità con piogge sparse da nord a sud e nevicate diffuse su Alpi e Appennini.

A cura di Antonio Palma

Tornano pioggia, maltempo e neve sull’Italia. Dopo giornate di caldo fuori stagione e un weekend all‘insegna del bel tempo, le previsioni meteo della settimana che inizia oggi, 19 febbraio, indicano un nuovo cambio di fronte con l’arrivo di diverse perturbazioni sulla Penisola. Già da questa mattina infatti avremo le prime piogge al nord che via via però si sposteranno sempre più verso sud nel corso della giornata di domani. È da metà settimana che avremo però un deciso peggioramento del tempo a causa di un vortice ciclonico che porterà diffuso maltempo, abbassamento delle temperature e nevicate in quota sia su Alpi che in Appennino.

Meteo, inizio settimana: prime nuvole e piogge al nord

L’inizio di settimana sarà caratterizzato da un generale aumento della nuvolosità con piogge sparse da nord a sud e qualche nevicata in quota. Rovesci interesseranno prima il Nordest e poi progressivamente il Centro Italia già lunedì. La situazione sarà però in rapida evoluzione con variabilità intensa che interesserà le regioni di Nordovest e il Sud a partire da martedì 20 febbraio. Dopo una nuova breve parentesi di bel tempo nella giornata di mercoledì 21 febbraio sulle regioni del Nord e gran parte del Centro, da metà settimana assisteremo però a un nuovo peggioramento diffuso. Insieme a rovesci e qualche temporale su Calabria e Sicilia, infatti, mercoledì sera arriveranno altre nubi più consistenti sul nord ovest, preludio a una fase di maltempo più intenso.

Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio: maltempo investe il nord

Tra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio avremo tempo in graduale ma deciso peggioramento al nord e sull’alta Toscana con nevicate sempre più diffuse su Alpi e Prealpi oltre i mille metri. Piogge diffuse in particolare su Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Nuvolosità in crescita e piogge sparse anche al Centro sud in particolare sui versanti tirrenici. Qualche pioggia attesa anche sul centro adriatico.

Previsioni meteo week end: vortice ciclonico e nevicate diffuse

Le previsioni meteo del prossimo week end indicano ancora maltempo diffuso sull’Italia a causa di un intenso vortice ciclonico che porterà un nuovo impulso di aria fredda sul Paese. Tra sabato e domenica elevata instabilità al centro sud e maltempo al nord con una generale diminuzione delle temperature che porterà nevicate diffuse sulle Alpi occidentali e anche lungo la dorsale appenninica.