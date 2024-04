video suggerito

Previsioni meteo del weekend: da oggi arriva l'estate, caldo e temperature fino a 30 gradi Caldo anomalo e temperature ben oltre la media nel corso del weekend. Tra le giornate di oggi, sabato 13 aprile, e domenica 14 aprile l'alta pressione manterrà il tempo soleggiato ovunque ma spingerà sull'Italia anche una massa di aria calda che porterà condizioni meteo decisamente estive.

A cura di Antonio Palma

Primo assaggio di estate e caldo anomalo nel corso di questo fine settimana per l'Italia. Le previsioni meteo del weekend, infatti, indicano temperature che da oggi schizzano decisamente verso l'alto grazie all’anticiclone africano che manterrà stabile l'alta pressione per tutto il weekend su quasi tutta la Penisola. Tra le giornate di oggi, sabato 13 aprile, e domenica 14 aprile, avremo tempo asciutto e sole su tutto il Paese, a parte qualche lieve velatura sulle regioni settentrionali, ma completamente innocua. Le temperature raggiungeranno livelli decisamente fuori stagione per il mese di aprile con punte di 30 gradi in alcune città.

Meteo sabato 13 aprile: clima via via più caldo ovunque

Nel dettaglio, le previsioni meteo per oggi sabato 14 aprile indicano sole su tutta l'Italia e un clima via via più caldo ovunque, da nord a sud. Il tutto grazie all'anticiclone che, fermamente stabile sul nostro Paese, spinge una massa d’aria calda che porta temperature decisamente estive. L'aria secca e stabile e il basso contenuto di umidità dell’atmosfera sarà causa di una quasi totale assenza di annuvolamenti anche sui monti e in ore pomeridiane. L'unica eccezione è rappresentata da qualche velatura sulle regioni settentrionali ma completamente innocua.

Le previsioni meteo di domenica 14 aprile: temperature fino a 30 gradi al sud

Le condizioni meteo di caldo anomalo si faranno sentire particolarmente nella giornata di domenica 14 aprile quando le temperature, in ulteriore aumento, raggiungeranno anche i 30 gradi in alcune città del meridione. Domani avremo al mattino un po' di foschia e nubi basse lungo il corso del Po al primo mattino ma in rapido dissolvimento. Il sole infatti splenderà per quasi l'intera giornata da nord a sud con un caldo decisamente anomalo per metà aprile. Qualche velatura al pomeriggio sulle Alpi e sulla Sardegna e sarà possibile qualche debolissima pioggia sulla parte meridionale dell'Isola.