Freddo artico e tempo stabile domani, poi domenica arriva la pioggia: le previsioni meteo del weekend Sabato 13 gennaio e domenica 14 gennaio farà sicuramente freddo, in particolare in Piemonte e Lombardia, per quanto il tempo sarà abbastanza stabile. Precipitazioni possibili tra Liguria Toscana, Lazio, Campania e Calabria.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà un weekend di freddo e con correnti di aria gelide di origine artica quello che sta per cominciare. Sarà comunque abbastanza tranquillo dal punto di vista meteorologico: poche piogge in vista, ma un clima dal sapore pienamente invernale.

Per la giornata odierna dovremo fare ancora i conti con gli strascichi del ciclone arrivato dalle Baleari: attese precipitazioni sulle isole maggiori e in Calabria, localmente sul Salento. Non a caso la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in due regioni del sud.

Da sabato però si cambia copione con l’arrivo di ampie schiarite: sole praticamente ovunque, anche se non mancherà il freddo a causa dell'afflusso di correnti d'aria gelida di origine artica che provocheranno un ulteriore calo dei valori termici, specie al Centro-Nord.

Freddo artico e tempo stabile, le previsioni meteo di sabato 13 gennaio

Domani sabato 13 gennaio le condizioni meteo saranno quindi stabili su tutta la Penisola, senza piogge o nevicate importanti. In particolare, il cielo sarà in prevalenza sereno sulle regioni centro-settentrionali, con ancora qualche nuvola al Sud e sulle Isole maggiori. Nelle ore più fredde sono previste nebbie sulla bassa pianura padana.

Le temperature, su alcune zone, si manterranno intorno allo zero anche durante il giorno, in particolare su Piemonte e Lombardia; freddo anche altrove, con valori in qualche caso sotto lo zero e con estese gelate di notte e al primo mattino.

Meteo, pioggia in arrivo e temperature in rialzo domenica 14 gennaio

Nella giornata di domenica 14 gennaio le correnti umide in arrivo da Ovest, meno fredde, porteranno ad rialzo delle temperature.

L'aria più instabile, di origine atlantica, provocherà un aumento della nuvolosità, con il rischio pure di piovaschi su Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania e Calabria, alternati comunque ad ampie fasi soleggiate.

La colonnina del mercurio comunque non subirà variazioni di rilievo, e i valori saranno in generale vicini alle medie stagionali con un clima ancora invernale.

Nuova perturbazione a inizio settimana, le tendenze meteo

Tra la notte di domenica e la giornata di lunedì 15 gennaio,la perturbazione attraverserà le regioni meridionali portando altre piogge. Attesa neve sull'Appennino a quote medio-alte, in generale al di sopra dei 1.400-1.700 metri.

I venti soffieranno di Maestrale in Sardegna, da Ovest sul Tirreno e la Sicilia, di Libeccio al Sud. I mari saranno per lo più mossi o molto mossi.

Per martedì atteso un miglioramento con la perturbazione che dovrebbero spostarsi sulla Grecia e sui Balcani. Tempo comunque variabile sulle regioni del Centro-Sud, dove insisteranno le nuvole e le precipitazioni, a carattere debole e isolato, più probabili su medio d’Adriatico e basso Tirreno.