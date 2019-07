Dopo un weekend di maltempo, la nuova settimana si aprità con condizioni meteo in miglioramento e temperature in netto rialzo. Nel Centro-Sud si prevede un ritorno del caldo torrido, e da metà settimana si potrebbero nuovamente sfiorare i 40 gradi, con punte anche oltre nelle isole. La perturbazione atlantica che ha abbassato le temperature in questi giorni, mettendo fine all'ondata di caldo intenso, si sposterà lunedì verso i Balcani, concedendo un miglioramento alla nostra penisola. Tornerà quindi il caldo, ma sarà più sopportabile. Tra bassa Campania e Calabria potrebbe ancora esserci qualche pioggia residua, così come si potrebbe ancora verificare qualche temporale pomeridiano sulle Alpi centro-orientali.

Anche nella zona degli Appennini potrebbero rimanere un po' di nubi verso le zone più interne, ma in generale il tempo sarà più soleggiato. Le temperature aumenteranno, pur non raggiungendo i massimi delle scorse settimane. Con eccezione di Sicilia ed estremo Sud, dove continuerà la tendenza di abbassamento delle temperature. Da mercoledì è prevista una nuova espansione dell'anticiclone africano. In altri termini, temperature torride nelle regioni del Centro e del Meridione. Le zone più investire saranno il Sud e le isole, mentre le regioni del Nord risentiranno di infiltrazioni di aria umida atlantica che manterranno l'atmosfera a tratti instabile. Nel Settentrione, non si dovrebbe andare oltre i 32 gradi.