Previsioni meteo 9 febbraio: ancora sole sull’Italia, ma attenzione a vento e nebbia Che tempo farà domani, mercoledì 9 febbraio? Secondo le previsioni meteo ci sarà ancora sole su tutta Italia e temperature in rialzo grazie all’alta pressione delle Azzorre, ma attenzione a nebbia al Nord e venti.

A cura di Redazione Meteo

Ancora una giornata di sole sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di oggi, mercoledì 9 febbraio, infatti, il tempo sarà stabile, con temperature in rialzo e cielo sereno su gran parte della Penisola, in particolare al Centro-Sud e solo con qualche nuvola al Nord, ma senza piogge, complice l'alta pressione in arrivo dalle Azzorre. Attenzione tuttavia al vento e alla nebbia. Ecco, allora, cosa dovremo aspettarci per le prossime ore.

Nebbia al Centro-Nord oggi

Al mattino ci saranno nebbia e nuvole sparse nel basso Piemonte, in Lombardia, in Veneto e in Toscana. Nel pomeriggio è prevista una nuvolosità più diffusa tra Liguria e Toscana, mentre in serata si prevede ancora nebbia sulla Pianura Padana. Verso sera il cielo tenderà a diventare più nuvoloso sui settori occidentali della Pianura Padana. Le temperature massime saranno in generale aumento con le massime comprese tra 12 e 17 gradi.

Previsioni 9 febbraio, assaggio di primavera al Sud

La situazione meteo di oggi, secondo le previsioni del 9 febbraio, sarà molto simile al Sud con tempo soleggiato e qualche disturbo su bassa Puglia e Sicilia orientale. Temperature massime comprese tra 12 e 17 gradi. Soffierà ancora il Maestrale sull’Adriatico meridionale e al Sud. Mari poco mossi, eccetto lo Ionio. Tuttavia, nel weekend a partire da venerdì 11 febbraio e almeno fino alla domenica successiva, 13 febbraio, tornerà qualche leggera pioggia collegata al passaggio di una nuova perturbazione, con temperature in calo, ma non si esclude il rapido ritorno dell’alta pressione e di una nuova fase primaverile in vista di San Valentino.