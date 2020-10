Breve tregua dal maltempo in arrivo domani, giovedì 8 ottobre, in tutta Italia. Secondo le previsioni meteo, dopo i temporali che ancora oggi sono attesi su gran parte della Penisola, nelle prossime ore si assisterà ad un cambiamento di rotta, con ritorno di sole e temperature più miti, anche se per poco. Una situazione meteorologica favorevole, dunque, grazie all'insediamento di un campo di alta pressione sull'Europa centro-meridionale.

Previsioni domani, sole su tutta l'Italia

Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 8 ottobre, ci sarà bel tempo ovunque sull'Italia. Solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti soprattutto sulle regioni di Nord Ovest, tra Piemonte e Liguria, in Lombardia e infine su Sicilia e Puglia ma non sono previste precipitazioni. Temperature minime in calo e massime raggiungeranno punte di 23-24°C. Ancora ventosa al Sud per il Maestrale.

Previsioni meteo weekend: nuova perturbazione atlantica in arrivo

Il tempo resterà stabile anche per la giornata di venerdì. Tuttavia, le condizioni meteo potrebbero di nuovo peggiorare nel weekend, in particolare tra sabato e domenica per l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica. Le piogge potrebbero interessare le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche e non si dovrebbe trattare di una fase di forte maltempo perché il sistema nuvoloso sarà abbastanza rapido. Addirittura, sabato 10 ottobre un vortice di bassa pressione sospinto da correnti polari investirà dapprima l'Europa centrale per poi raggiungere anche l'Italia. Il tempo è previsto in peggioramento con le prime piogge intense tra Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, alta Lombardia e Toscana. Più stabile almeno per il momento sul resto dei settori con temperature più che gradevoli ed oltre le medie in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori.