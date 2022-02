Previsioni meteo 8 febbraio: alta pressione e sole ovunque, ma temperature in calo Che tempo farà oggi, martedì 8 febbraio 2022: le previsioni meteo confermano che sarà una giornata di sole prevalente praticamente ovunque sull’Italia.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 8 febbraio, confermano che sarà una giornata di sole prevalente praticamente ovunque sull’Italia, ma si registrerà un ulteriore calo delle temperature minime. Si irrobustisce sempre più un vasto campo di alta pressione su tutto il nostro Paese. Sole prevalente con cielo sereno praticamente ovunque a parte qualche nube sui confini alto atesini e venti forti su basso Adriatico e Ionio. Il termometro scenderà sensibilmente soprattutto di notte.

Dopo il passaggio del veloce fronte freddo che ieri ha attraversato l'Italia, dall'Europa centro-occidentale tornerà a rinforzare ancora una volta l’anticiclone. Le previsioni meteo indicano che il tempo si stabilizzerà a partire da oggi, salvo gli ultimi locali residui disturbi su parte del Sud. Per la giornata di oggi non è prevista alcuna allerta meteo della Protezione Civile: il bollettino di criticità e allerta meteo-idro è verde per rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali.

Che tempo farà oggi al Nord-Italia

Alta pressione sulle regioni del Nord. Secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare avremo condizioni di tempo stabile con cielo sereno. Dalla serata nubi basse su Liguria centro orientale. Temperature minime in generale diminuzione, massime in sensibile aumento sul Alpi e Prealpi.

Le previsioni meteo per le regioni del Centro e in Sardegna

Anche nelle regioni del Centro-Italia come in Sardegna atteso oggi cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie su Sardegna, Marche e Abruzzo.

Sole e qualche nuvola al Sud

Cielo sereno nelle regioni meridionali e in Sicilia salvo residui annuvolamenti al primo mattino sulle aree ioniche.