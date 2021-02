Grazie all'alta pressione di origine africana in tutta Italia le temperature saranno miti e superiori alla media stagionale soprattutto al centro sud, dove ci saranno condizioni quasi primaverili con localmente anche oltre 20 gradi al Sud e sulle Isole, fino a locali picchi intorno ai 25 gradi. Anche nelle regioni del nord le temperature si manterranno sopra alla media, ma in un contesto di cieli grigi a causa della presenza di nubi o nebbie con anche qualche precipitazione soprattutto al Nord-Ovest.

Previsioni meteo sabato 6 febbraio

Nelle regioni centro-meridionali tempo in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di nebbie o strati di nubi basse lungo le regioni adriatiche. Molto nuvoloso o coperto al Nord, con nebbie sulla Valpadana orientale; locali deboli precipitazioni o pioviggini in Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e Venezia Giulia con quota neve intorno a 1.800 metri sulle Alpi occidentali. In serata il tempo peggiorerà al Nord-Ovest, con precipitazioni in intensificazione e in estensione al Nord-Est nella notte. Per quanto concerne le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento, con valori superiori ai 20 gradi al Sud e sulle Isole, fino a picchi intorno ai 25 gradi.

Previsioni meteo per domenica 7 febbraio

Al nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna il maltempo sarà protagonista della giornata, con piogge che si estenderanno anche al Sud e in Sicilia fra pomeriggio e sera. Precipitazioni meno probabili sul settore del medio Adriatico. Possibili anche dei temporali su Liguria, versati tirrenici e settori occidentali delle Isole maggiori. Nevicate sulle Alpi oltre i 1400-1700 metri, in leggero abbassamento nella seconda parte del giorno.