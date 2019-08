Le previsioni meteo di oggi mercoledì 7 agosto indicano nuovi temporali al Nord e in parte del Centro-Italia, mentre al Sud ci sarà un'intensificazione del caldo. Per questa settimana il tempo resta dunque instabile, con l’Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. Peggiora il tempo nel Nord Italia con temporali anche in Toscana, mentre nelle regioni meridionali le previsioni meteo confermano l’arrivo di una nuova ondata di caldo africano che porterà le temperature massime a superare i 40 gradi nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia.

Previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 agosto

Per quanto riguarda le aree del Nord-Italia, le previsioni meteo di oggi mercoledì 7 agosto indicano che nelle prime ore del mattino i fenomeni potranno essere forti tra Verbano e Varesotto con locali nubifragi. A partire da oggi il flusso più instabile atlantico riuscirà a scendere di latitudine interessando maggiormente il Nord Italia da ovest verso est. I temporali potranno essere violenti in Val d’Aosta con grandine e vento e interesseranno nelle ore più calde della giornata le pianure piemontesi, quelle della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e anche città come Torino, Vicenza, Padova, Venezia e Milano.

Previsioni meteo di domani, giovedì 8 agosto

Nella giornata di domani giovedì 8 agosto secondo le previsioni meteo la perturbazione si sposterà verso Sud-Est coinvolgendo con temporali il Veneto, l’Emilia-Romagna e poi l’Appennino Tosco-Emiliano tra Toscana, Umbria e Marche. Il tempo andrà migliorando già al mattino sul Nord-Ovest e dal tardo pomeriggio-sera anche al Centro. Altrove il tempo sarà buono, con temperature estive che al Centro-Sud aumenteranno sempre più. Tra giovedì e venerdì potremo sfiorare i 40 gradi sulle zone più interne della Puglia, della Sicilia e della Sardegna.