Torna a splendere il sole sull’Italia, le previsioni meteo di domani 6 ottobre indicano infatti una nuova avanzata dell’alta pressione che porterà a più ampie schiarite su tutto il Paese e il ritorno del sole anche nelle regioni pesantemente colpite dai nubifragi delle scorse ore. Si tratterà però di un miglioramento passeggero visto che già da mercoledì la situazione è destinata nuovamente a peggiorare prima di un successivo miglioramento che durerà qualche giorno in più.

Previsioni meteo 6 ottobre: schiarite da nord a sud

Nel dettaglio, le previsioni meteo del 6 ottobre indicano un ulteriore miglioramento dopo quello di lunedì con schiarite sempre più ampie nel corso del giorno da nord a sud. Le nubi però non scompariranno del tutto, si alterneranno al sole, in particolare al nord e nelle aree interne del Paese, con conseguenti possibili piogge anche se a carattere sparso e isolato e comunque non intense.

Previsioni meteo martedì: non mancano le piogge

In particolare le previsioni meteo di domani annunciano qualche pioggia sporadica che potrà interessare particolarmente l’alta Toscana, il Friuli Venezia Giulia e verso sera alcuni settori dell'arco alpino centro-occidentale. Le temperature saranno in linea con la media del periodo o leggermente superiori, quindi al Sud e in Sicilia le massime saranno in calo, mentre nel resto d’Italia saranno stazionarie o in leggero aumento.

Previsioni meteo mercoledì: torna il maltempo

Le previsioni meteo per mercoledì indicano invece una mattinata ancora all’insegna delle schiarite ma con un progressivo peggioramento causato dall’arrivo di una nuova perturbazione sull’Italia che porterà di nuovo piogge e qualche temporale da nord a sud. In particolare temporali torneranno a scatenarsi su sull'estremo Nordest e su molte zone del Centro-Sud.