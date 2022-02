Previsioni meteo 5 febbraio: giornata di sole, temperature fino a 18° a Sud. Nuvole a Centro Italia Che tempo farà oggi 5 febbraio? Bello in gran parte del Nord, a eccezione di Emilia e Romagna, dove insisteranno le nuvole. Temperature tutt’altro che fredde, con punte fino a 17-18°C al Sud.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo della giornata di oggi sabato 5 febbraio indicano un'estrema stabilità atmosferica su buona parte dell'Italia con tanto sole e temperature tutt'altro che fredde, con punte fino a 17-18°C al Sud e Isole maggiori. Tuttavia, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it la mancanza di vento contribuirà al ritorno del nebbie sulle pianure del Nord, specie di notte e dopo il tramonto, e il rischio di nuvolosità anche su Emilia Romagna, Liguria e alto Tirreno. Qualche disturbo sarà invece possibile sul versante adriatico dove l'arrivo di correnti più fredde in discesa dai Balcani provocherà il rischio di piovaschi soprattutto su Marche, Abruzzo oltre che zone interne di Lazio e Campania.

Nord

Secondo le previsioni meteo del sito dell'Aeronautica Militare, a Nord cielo inizialmente molto nuvoloso al mattino con deboli sporadiche precipitazioni su est Emilia-Romagna e rilievi confinali alto-atesini

e con locali nebbie in banchi sulla pianura padana. Rapido miglioramento mattutino con schiarite sempre maggiori su alpi e Prealpi e in estensione al resto del nord da metà giornata, con isolate nebbie in nuova formazione dopo il tramonto e durante la notte lungo il corso del Pò.

Centro

Molto nuvoloso su tutte le regioni, con occasionali deboli piovaschi

fino metà giornata salvo che sull'Abruzzo dove la possibilità di sporadici piovaschi aumenterà tra pomeriggio e prima serata.

Nord

Molto nuvoloso su Campania, Molise e settori ovest di Basilicata e Calabria con possibili sporadici piovaschi associati da metà giornata; poco o parzialmente nuvoloso sul resto del sud, con nubi in generale aumento e sporadici piovaschi serali possibili sulle coste pugliesi.