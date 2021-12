Previsioni meteo 5 dicembre: domenica di neve sulle Alpi e pioggia su tutta la penisola Nella giornata di oggi domenica 5 dicembre è previsto su tutta l’Italia un clima instabile in rapido cambiamento. Nuvole al Nord fin dal mattino con nevicate ad oltre 400 metri di quota. Nuvole anche al Sud con temporali su Calabria e Basilicata.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo le previsioni meteo di oggi domenica 5 dicembre su tutta la penisola italiana è previsto tempo instabile e variabile. Dalla mattinata infatti sono previste nevicate sull'arco alpino nord-orientale e sull'Appennino tosco-emiliano. Sul resto dell'Italia invece pioggia e precipitazioni dalla Pianura Padana fino al Centro- Sud. Una breve parentesi di cielo sereno o coperto al Centro nel corso della giornata. Molte nubi sono previste sull'Emilia Romagna e nevicate oltre i 400 metri. Ancora nuvolosità sulla Sardegna con temporali sparsi.

Allerta meteo domenica 5 dicembre

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi un'allerta meteo arancione su diversi settori della Calabria e Basilicata per rischio idraulico e idrogeologico. Altre sette regioni invece saranno interessate da un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Protagonisti diversi settori della Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania, Lazio

Pioggia a Nord, nubi sull'Emilia Romagna

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, attesa per la giornata di oggi pioggia sul Nord dell'Italia fin dal mattino con tempo instabile e locali precipitazioni sulla Pianura Padana. Nevicate invece previste a oltre 400 metri di altezza sui rilievi montuosi delle Alpi con attenuazione serale. L'Emilia Romagna invece risentirà di forti banchi di nuvole per tutta la durata di oggi domenica 5 dicembre. Addensamenti compatti anche sul resto del Settentrione.

Nuvolosità al Centro, precipitazioni sulla Sardegna

Previsto per la giornata di oggi un clima instabile in costante cambiamento. Nuvolosità irregolare infatti sulle regioni tirreniche con attenuazione nel tardo pomeriggio. La Sardegna invece risentirà di locali precipitazioni dovuti a banchi di nebbia più o meno intensi durante tutto il corso della giornata di domenica. Temperature in calo.

Tempo instabile al Sud, temporali sulla Campania e Basilicata

Molte nubi compatte sono previste per oggi sulle regioni tirreniche, con rovesci e temporali diffusi. Saranno infatti intensi al mattino sulla Campania e per tutta la giornata su Basilicata e Calabria al centro di un'allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile. Estese velature su tutto il resto del meridione.