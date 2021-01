Meteo del Weekend all’insegna del maltempo quello che attende gli italiani secondo le previsioni meteo del 30 gennaio. Nelle prossime ore infatti la penisola verrà attraversata da una nuova intensa perturbazione che porterà nuvole e pioggia su gran parte delle regioni e nevicate in quota. I primi effetti di questo cambiamento si sono avvertiti già nella mattinata di oggi ma il maltempo la farà da padrone anche sabato e domenica. Tutta colpa di un vortice di bassa pressione che da nord ovest spingerà correnti di aria umida sul nostro Paese creando un consistente aumento della copertura nuvolosa.

Previsioni meteo di sabato 30 gennaio: piogge intense al nord e sul versante tirrenico

Le Previsioni meteo di sabato 30 gennaio indicano dunque fin dal mattino nubi in aumento al Nord e sul versante tirrenico con piogge a tratti forti e qualche temporale, soprattutto al Nord, oltre a nevicate sui rilievi del Centro-Nord. Il tempo sarà generalmente instabile ma più asciutto altrove. Dal pomeriggio piogge intense attese su Liguria, Toscana e Sardegna. In serata infine precipitazioni forti anche sulle regioni centrali e la Campania. La neve invece cadrà a quote intorno a 1100-1300 metri sui rilievi alpini e a 1500 metri sull’Appennino centrale.

Previsioni meteo weekend, domenica maltempo diffuso

Secondo le Previsioni meteo del weekend il peggioramento più marcato giungerà durante la notte quando la perturbazione si spingerà ancora di più verso est portando nubifragi su tutto il Nord. Così anche nella giornata di domenica 31 gennaio avremo una situazione di maltempo diffuso. Le Piogge interesseranno in particolare Lombardia, Emilia Romagna e un po' tutto il Triveneto. Maltempo anche al Centro-Sud, dove piogge e temporali colpiranno praticamente tutte le regioni, in particolare quelle tirreniche. Anche nel weekend però continuerà il caldo anomalo per il periodo con temperature ancora in rialzo