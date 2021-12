Previsioni meteo 30 dicembre: nuvole a Nord e piogge su Sicilia e Calabria Per la giornata di oggi giovedì 30 dicembre previsto cielo nuvoloso su tutta l’Italia con piogge sparse su Sicilia e Calabria. Nebbia al Nord già dalle prime ore del mattino.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo le previsioni meteo di oggi giovedì 30 dicembre, ci sarà ancora tempo instabile sulla penisola. Sull'Italia ci saranno nubi da Nord a Sud con piogge sparse e nevicate sulle Alpi. Nevicate oltre i 2000 metri mentre i banchi di nuvole sulla pianura padana si presenteranno bassi e stratificati con nebbie diffuse al mattino e verso sera. Nuvole in dissolvimento nel corso della giornata anche sul Centro dell'Italia. Addensamenti sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale. Per l'ultimo dell'anno e la Capodanno, invece, si prevedono temperature più clementi sopra la media stagionale. Per la giornata odierna invece non sono previste allerte meteo secondo quanto riportato dal Dipartimento di Protezione Civile.

Nuvole compatte al Nord, piogge sparse sulle Alpi

Nuvole compatte fin dal primo mattino di oggi 3o dicembre sulle Alpi e prealpi con piogge sparse nel corso della giornata e nevicate oltre i 2000 metri. I fenomeni saranno in attenuazione dal pomeriggio. Nubi basse e stratificate anche sulla pianura padana: la nuvolosità lascerà il posto alla nebbia già dal primo mattino con schiarite solo temporanee fino al tramonto. Estese velature anche sul resto del settentrione. Temperature in diminuzione sulla pianura Padana orientale.

Foschia sul Centro, nubi stratificate sulle aree costiere

Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare, sono previste anche nuvole basse e stratificate sulle aree costiere adriatiche, con foschie dense e banchi di nebbia. Questi ultimi saranno in dissolvimento già nella prima parte della mattinata. Cielo coperto però anche sul resto del Centro, con schiarite verso sera.

Nuvole al Sud, piogge sparse su Sicilia e Calabria

Addensamenti compatti su tutto il resto del Sud dell'Italia con piogge sparse sulla Sicilia tirrenica e la Calabria meridionale. I fenomeni saranno in attenuazione dal tardo mattino. Nel corso della giornata ci saranno schiarite parziali sul resto del merdione. Le massime saranno in aumento per quanto riguarda le temperature. Stazionarie invece sul resto del Paese. Mari molto mossi.