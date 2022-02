Previsioni meteo 3 febbraio, sole prevalente ma torna qualche pioggia: venti di burrasca al Sud Le previsioni meteo di oggi 3 febbraio: tempo prevalentemente soleggiato su gran parte dell’Italia anche se non mancheranno nubi in aumento al Nord, Sardegna occidentale e Toscana centro-settentrionale.

A cura di Redazione Meteo

Alta pressione prevalente sull’Italia secondo quanto emerge dalle previsioni del meteo di oggi, giovedì 3 febbraio 2022. Nella giornata di oggi previsto tempo prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia anche se non mancheranno nubi in aumento al Nord, Sardegna occidentale e Toscana centro-settentrionale. Soprattutto nelle regioni settentrionali oggi la giornata sarà caratterizzata da un cielo inizialmente poco nuvoloso su gran parte delle regioni, poi via via molto nuvoloso o anche coperto. Nubi in aumento anche in Toscana. Pressioni in aumento invece al Sud: sarà un giovedì di bel tempo prevalente.

Un avviso della Protezione civile prevede il persistere di venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con particolare riferimento alle aree costiere pugliesi meridionali e quelle ioniche della Calabria. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni meteo di oggi al Nord

Al Nord, secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica militare, avremo iniziali addensamenti compatti sull'arco Alpino centro-orientale, con deboli nevicate oltre i 1000 metri sui rilievi di confine dell’Alto Adige. Estese velature sul resto del settentrione, spesse su Alpi e Prealpi. Poi dal tardo pomeriggio incremento delle nubi basse sulla Liguria, con deboli piogge sparse in serata.

Al Centro nubi tra Toscana e Lazio

Addensamenti bassi sulla Sardegna occidentale in diradamento dal tardo mattino; estese velature sul resto del Centro-Italia. Da stasera aumento delle nubi basse su Toscana e alto Lazio ma senza fenomeni di rilievo associati.

Bel tempo al Sud

Bel tempo su tutto il Meridione, anche se con graduale aumento delle velature dal pomeriggio, a partire dalle regioni più al Nord del stivale. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento su Appennini e Prealpi, in aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione in pianura padana centroccidentale, regioni centrali adriatiche ed al sud, stazionarie sulla Sardegna ed in aumento sul resto del paese.