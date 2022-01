Previsioni meteo 28 gennaio: Italia divisa tra alta pressione e correnti fredde, rischio nebbia fitta Che tempo farà oggi venerdì 28 gennaio? Italia divisa in due tra alta pressione e correnti fredde. Nuvoloso su molte regioni, temporali su Molise e Puglia, nebbia su Veneto ed Emilia.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo della giornata di oggi 28 gennaio fanno intendere come lo Stivale sia diviso in due: l'alta pressione continua a proteggere le regioni settentrionali dalle perturbazioni, mentre correnti più fredde porteranno una nuova veloce e debole perturbazione al Centro-Sud.

Il mix tra alta pressione, stabilità e clima secco, tuttavia, sta portando a due fenomeni da non sottovalutare: a Nord-Ovest infatti si segnala il perdurare della siccità, con le precipitazioni che scarseggiano ormai da un mese e mezzo; il rinforzo dell’alta pressione causa invece la persistenza delle nebbie in pianura padana – e in estensione anche a Sud – associate ad alti livelli di smog in prossimità del suolo, specie in area urbana.

Nord, neve sulle Alpi, nebbia su Veneto ed Emilia

Secondo le previsioni meteo del sito dell'Aeronautica Militare, a Nord nebbie al mattino su litorali veneti, emiliano-romagnoli e restante pianura padana, più occasionali sul Piemonte, ma in diradamento dal

tardo mattino e nuova formazione dalla sera/notte lungo il corso del Po centro-orientale; nuvolosità irregolare sul settore alpino centro-orientale, con sporadiche nevicate sulle aree confinali di quello orientale e ampie schiarite già dal mattino su quelle occidentali; poche nubi sparse sulle restanti aree salvo nubi basse anche estese

sulla Liguria al primo mattino ma in rapido diradamento. Deboli velature in arrivo da ovest nel pomeriggio.

Centro, tempo nuvoloso, piogge in Abruzzo e Marche

Su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio nubi basse anche estese al mattino ma in rapido diradamento pomeridiano e con cielo sereno o al più velato dalla sera; nuvolosità parziale su Marche e Abruzzo in aumento durante la mattina e con isolate piogge o brevi rovesci sull'Abruzzo e occasionalmente sulle Marche meridionali, con quota neve a partire da 900/1000 metri.

Sud, nuvoloso su molte regioni, temporali su Molise e Puglia

Molte nubi su Campania e settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolate precipitazioni dal pomeriggio su Appennino campano e ovest Calabria e dalla sera anche sulla Sicilia settentrionale, con quota neve intorno 1200 metri sull'Appennino campano; poche nubi sparse inizialmente sul resto del sud e in graduale aumento, con isolate piogge o brevi rovesci dal pomeriggio su Molise e Puglia e in serata anche sui settori est di Basilicata e Calabria, con quota neve intorno 1000 metri a partire dal Molise.