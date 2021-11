Previsioni meteo 27 novembre: nuvoloso al Nord e neve a bassa quota, temporali attesi al Sud Le previsioni meteo di oggi sabato 27 novembre indicano nuvole compatte su tutto il Nord dell’Italia con neve a bassa quota. Temporali attesi su Calabria, Campania, Sicilia, Molise e Basilicata.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora maltempo sull'Italia per la giornata di oggi sabato 27 novembre: tempo nuvoloso con piogge sparse su tutta la penisola. Al mattino cielo molto nuvoloso a Nord con precipitazioni previste sulle Alpi, sulla Liguria e sulla Lombardia. Il tempo migliorerà verso sera sulle zone pianeggianti piemontesi. Molte nubi anche sul Centro con temporali attesi sulla Sardegna, toscana, Umbria e Lazio. Sulle restanti zone nuvolosità irregolare e parziali schiarite verso sera. Al Sud la situazione è più o meno simile con cieli nuvolosi e rovesci su Molise, Campania e Basilicata. Neve prevista per la giornata di domenica 28 novembre: il weekend è infatti all'insegna delle temperature invernali con nevicate anche a bassa quota. Fenomeni del genere previsti sulla Toscana, Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise con annesso tracollo delle temperature.

Maltempo in Italia, allerta meteo, allerta meteo rossa sulla Calabria

Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo rossa per rischio idraulico e idrogeologico sulla Calabria. Qui sono infatti attesi temporali anche di forte intensità accompagnati fa fenomeni come raffiche di vento e grandinate. Arancione invece l'allerta sulla Basilicata e sulla Campania. Per garantire la sicurezza degli studenti anche scuole chiuse in Calabria e in alcuni istituti della Campania. L'elenco delle strutture chiuse potrebbe variare nelle prossime ore. Previste inoltre allerte meteo arancioni su altre 8 regioni

Nuvole al Nord, precipitazioni sulla Lombardia e Liguria

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare sono attesi per oggi cieli nuvolosi al Nord fin dalla mattina. Previste anche deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali, sulla Liguria, sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, sulla Lombardia e Triveneto. Neve su quote che si aggirano intorno agli 800-1000 metri d'altezza. Quota in calo nel corso della giornata. Previste anche schiarite nella serata sulle zone pianeggianti piemontesi s sulla Liguria.

Nubi compatte sul Centro, rovesci sulla Sardegna

Secondo le previsioni meteo, molte nubi compatte anche sul Centro dell'Italia con rovesci sparsi e locali temporali previsti in particolare sulla Sardegna, sulla Toscana, sull'Umbria e sul Lazio. La nuvolosità sarà irregolare ovunque per tutto il resto della giornata con locali schiarite temporanee nel corso del pomeriggio. Previsti temporali di particolare intensità sulla Sardegna

Nuvole al Sud, temporali su Campania, Calabria e Sicilia

Cielo molto nuvoloso anche sul Sud del Paese: un trend che si conferma costante nella giornata di oggi 27 novembre. Rovesci sparsi e locali temporali anche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo rossa per la Calabria, che manterrà scuole chiuse. Stesso provvedimento anche per alcune zone della Campania. Più asciutto invece sulla Puglia che nel pomeriggio vedrà anche temporanee aperture pomeridiane.