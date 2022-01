Previsioni meteo 26 gennaio: cieli nuvolosi al Nord e sole sul resto dell’Italia Che tempo farà oggi mercoledì 26 gennaio? Secondo le previsioni il cielo sarà prevalentemente sereno su tutta la penisola. Al Nord però ci saranno nebbie più fitte sulla Pianura Padana. Prevista invece pioggia sulla Calabria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo le previsioni meteo di oggi mercoledì 26 gennaio, l'Italia godrà principalmente di cieli sereni e poco nuvolosi. Cieli più foschi al Nord, dove in mattinata ci sarà nebbia in Pianura Padana. Nuvole nella Liguria centro-orientale, in Toscana, in Umbria, in Basilicata, Sicilia e Calabria, sulla quale sono previste anche piogge isolate. Nel pomeriggio le nuvole si concentreranno prevalentemente sulla Toscana, Umbria, Puglia centrale e Veneto. Non sono previste invece allerte meteo per tutta la giornata. Temperature minime in aumento sulle Alpi, Prealpi, Appennini e Centro-Sud peninsulare. Anche le massime subiranno leggeri aumenti.

Nord, nebbia sulla Pianura Padana e cieli sereni altrove

Nella giornata di oggi mercoledì 26 gennaio il Nord si dividerà tra nebbia più fitta sulla Pianura Padana fin dalle prime ore del mattino e cieli sereni previsti altrove. La nebbia calerà infatti sulla pianura fin dal primo mattino, con foschie dense in diradamento soltanto durante le ore centrali della giornata. Addensamenti più compatti anche sul levante Ligure e bel tempo invece previsto sul resto del settentrione che godrà anche di temperature leggermente in aumento.

Centro, nubi su Sardegna e Toscana, cielo sereno altrove

Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare, nubi anche sulla Toscana e sulla Sardegna durante l'arco della giornata. Dal mattino infatti le nubi basse sulla Toscana si estenderanno fino a Umbria, Lazio e Sardegna settentrionali. Una situazione che resterà costante nel pomeriggio ma che non precluderà al resto del Centro cieli sereni o comunque poco nuvolosi per tutto il giorno. Serata serena su tutta la zona.

Sud, nuvole sulla Sicilia e pioggia sulla Calabria

Al Sud la situazione sarà abbastanza simile a quella presentata nel Centro dell'Italia. Addensamenti bassi sono infatti previsti sulla Sicilia Tirrenica e piogge isolate e brevi sulla Calabria. Bel tempo previsto invece sul resto del meridione con nessun cambiamento importante nel corso della giornata. Temperature in leggero aumento anche qui con massime in aumento in particolare sulla Sicilia.