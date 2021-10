Previsioni meteo 24 ottobre, il maltempo si abbatte su Centro e Sud: temporali e venti forti Le previsioni meteo di oggi, domenica 24 ottobre, indicano un forte peggioramento che riguarderà soprattutto il Meridione. La nuova perturbazione porterà venti in netta intensificazione con raffiche a 80 km/h sullo Ionio e un abbassamento delle temperature. Occhi puntati in particolare su Sicilia e Calabria.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi, 24 ottobre, fanno chiaramente intendere come a Sud e a Centro Italia ci sarà una nuova fase di maltempo; colpa della nuova perturbazione (la numero 5) associata ad una circolazione ciclonica in approfondimento tra Nord Africa e sud della Sicilia, determinerà un marcato peggioramento a partire dalle Isole Maggiori e dal Sud, con un sensibile rinforzo dei venti. Col vortice mediterraneo il brutto tempo la farà da padrone anche ad inizio settimana, specialmente tra Calabria e Sicilia mentre, tra martedì e mercoledì, questa nuova fase perturbata potrebbe coinvolgere in parte anche le regioni del Centro Italia.Dal punto di vista termico da oggi si assisterà ad un calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali e adriatiche.

Da segnalare che per la giornata di oggi è stata diramata un'allerta meteo rossa, arancione e gialla su alcuni settori di Calabria, Sicilia e Basilicata dove sono attesi per domani, domenica 24 ottobre, temporali cn forti piogge e fenomeni di una certa intensità: è quanto ha deciso il Dipartimento di Protezione civile sulla base delle previsioni meteo delle prossime ore.

Nuvoloso in Lombardia, sereno sul resto del Nord

Le previsioni dell’Aeronautica militare indicano la presenza di addensamenti compatti sulle aree pedemontane piemontesi con lievi piogge, in esaurimento pomeridiano; annuvolamenti bassi e stratiformi sulle restanti aree delle regioni occidentali, nonché su Lombardia e rilievi friulani ed emiliano-romagnoli, in graduale dissolvimento dal tardo mattino e prevalenza di cielo sereno sul resto del nord. Dopo il tramonto formazione di foschie dense sulle zone pianeggianti.

Maltempo a Nord

Sulla Sardegna moderato maltempo con associati rovesci e temporali anche intensi sul settore orientale dell'isola. Copertura diffusa su Marche ed Abruzzo con deboli rovesci al primo mattino su quest'ultimo; innocue ma estese velature sul restante territorio peninsulare, più spesse dal pomeriggio sul Lazio centromeridionale.

Forti temporali e vento a Sud, specialmente su Calabria e Sicilia

Cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali su Calabria e Sicilia, dove risulteranno anche di forte intensità sui relativi settori ionici; fenomeni sparsi sulle restanti regioni, specie tra tarda mattinata e pomeriggio. Temporaneo miglioramento serale su queste ultime in attesa di nuovo peggioramento nel corso della notte a partire dalla Basilicata. Raffiche fino a 70-90 Km/h tra Ionio meridionale e Canale di Sicilia, che diverranno agitati o molto agitati.