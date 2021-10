Maltempo in Italia, allerta meteo rossa e arancione domani 24 ottobre: le regioni a rischio Allerta meteo rossa, arancione e gialla su alcuni settori di Calabria, Sicilia e Basilicata dove sono attesi per domani, domenica 24 ottobre, temporali cn forti piogge e fenomeni di una certa intensità: è quanto ha deciso il Dipartimento di Protezione civile sulla base delle previsioni meteo delle prossime 24 ore.

A cura di Redazione Meteo

Italia ancora nella morsa del maltempo. Piogge e temporali si stanno lentamente spostando verso le regioni meridionali, dove la Protezione civile ha diramato per domani, domenica 24 ottobre, avviso di allerta meteo rossa, arancione e gialla su alcuni versanti della Calabria, della Sicilia e della Basilicata, dove sono attesi anche fenomeni di una certa intensità a causa della formazione di un vortice ciclonico proprio a ridosso dell'Isola.

Allerta meteo arancione e gialla per temporali in 3 regioni

Come spiega il nuovo bollettino di criticità pubblicato oggi dal Dipartimento della Protezione Civile con le allerte meteorologiche e idrogeologiche, per la giornata di domenica sono attesi temporali soprattutto su Sicilia, Calabria e Basilicata, dove sono stati diramati avvisi di allerta meteo arancione e gialla. I fenomeni temporaleschi e i rovesci di pioggia, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare inoltre delle criticità idrogeologiche e quindi è stata valutata una allerta per rischio idrogeologico per i medesimi settori, addirittura per la Calabria in questo caso è di tipo rosso.

Allerta meteo domani 24 ottobre: l'elenco delle regioni