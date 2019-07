Oggi il cado torrido arriva al suo apice. Secondo le previsioni meteo di oggi mercoledì 24 luglio, quella di oggi sarà una giornata decisamente da bollino rosso dal punto di vista meteorologico visto che l’ondata di caldo che sta interessando la Penisola e tutta l'Europa Occidentale raggiunge il suo culmine portando le colonnine di mercurio vicino ai 40 gradi centigradi. Sarà solo il primo di due giorni di intenso calore accompagnato da afa persistente che renderla alcune città, in particolare al centro nord , decisamente poco vivibili. Sarà tutta colpa del campo di alta pressione di argine africana che però nel weekend sarà destinata temporaneamente a soccombere a una perturbazione in arrivo dall'Atlantico attraverso la Francia.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 24 luglio

Nel dettaglio, le previsioni meteo di oggi 23 luglio indicano cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni da nord a sud a parte isolati annuvolamenti pomeridiani sull'arco alpino che potranno dare vita a brevi e locali temporali. Le temperature come detto continueranno a salire raggiungendo ovunque i 35 gradi e superandoli al centro nord dove si toccheranno i picchi massimi previsti per questa ondata di calore. Con i dati delle previsioni meteo, il ministero della Salute ha lanciato l'allerta da bollino rosso per il rischio caldo per cinque cento Urbani: Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino.

Previsioni meteo per domani, giovedì 25 luglio

Il picco di questa ondata di calore, secondo le previsioni meteo di giovedì 25 luglio, proseguirà anche domani con temperature altrettanto record. Anche per giovedì infatti avremo tempo soleggiato ovunque sulla Penisola. A farla da padrone però sarà soprattutto il caldo e l'afa con le temperature medie che potranno aumentare ancora rispetto a mercoledì tanto da poter dare vita ad alcuni temporali di calore in quota. Per la giornata infatti il bollettino del ministero della Salute indica addirittura ben tredici città italiane da bollino rosso per emergenza caldo. A quelle di mercoledì si vanno ad aggiungere anche Bologna, Frosinone, Genova, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Verona.