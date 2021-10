Previsioni meteo 21 ottobre, perturbazione sull’Italia: torna il maltempo con piogge e temporali Che tempo farà giovedì 21 ottobre: torna il maltempo e nebbia al Nord. Le previsioni meteo indicano che una perturbazione atlantica interessa le regioni settentrionali e tirreniche centrali con precipitazioni a carattere sparso. Qualche debole pioggia raggiungerà anche la bassa Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Tempo più asciutto sul resto delle regioni.

Le previsioni meteo del 21 ottobre confermano che la mite ottobrata sta iniziando a vacillare. In queste ore, secondo gli esperti meteo, si notano i primi segnali di un cambiamento che sta portando nuove piogge su molte regioni italiane. L'alta pressione che negli ultimi giorni ci ha regalato temperature più miti perde forza e sta per lasciare il campo a una nuova perturbazione atlantica. Dalle prime ore di giovedì nubi e piogge sparse interesseranno molte aree del Nord e alcuni tratti del Centro. Al Nord torna anche la nebbia.

Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia con pioggia, vento e clima più autunnale. Nella giornata di giovedì piogge e temporali interesseranno essenzialmente il Nord con qualche pioggia che in forma più attenuata interesserà anche l'area tirrenica centrale e meridionale.

Maltempo al Nord con piogge

Le previsioni dell’Aeronautica militare indicano che al Nord sarà molto nuvoloso ovunque, con nebbie, e piogge o rovesci su centro-est Liguria e confinante Appennino emiliano, Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli e restanti aree alpine e prealpine. Temperature in calo in Valle d’Aosta.

Nuvole e qualche rovescio al Centro

Nuvole anche al Centro, soprattutto in Toscana, Umbria e Lazio, con piogge sparse e rovesci su nord Toscana e restanti aree. Nubi in serata in Sardegna.

Temperature in aumento in Sicilia e Salento

Sarà una giornata molto nuvolosa al Sud in Campania e Basilicata con locali piogge o brevi rovesci in attenuazione serale sulla Basilicata. Poco o parzialmente nuvoloso sul resto del Meridione. Temperature minime in aumento su Sicilia tirrenica e Salento.