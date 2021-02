Addio al freddo polare della scorsa settimana. Da domani, domenica 21 febbraio, e per i sette giorni successivi, secondo le ultime previsioni meteo, su tutta Italia ci saranno sole e tempo stabile, accompagnati da un sensibile aumento delle temperature, complice l'arrivo di un super anticiclone in grado di spegnere l'inverno, anche se non mancheranno nebbie su alcune aree del nostro Paese. Sembrerà quasi un assaggio di primavera. La presenza di una sempre più robusta area di alta pressione sul Mediterraneo garantirà l'arrivo di giornate soleggiate su gran parte della Penisola. Ecco, si seguito, la situazione nel dettaglio.

Previsioni meteo domenica, arriva il caldo

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 21 febbraio, il tempo sarà quindi stabile e mite, un vero e proprio anticipo di primavera che potrebbe durare per buona parte degli ultimi 10 giorni di febbraio. La situazione probabilmente andrà ad incastrarsi con l'anticiclone bloccato per parecchi giorni e con piogge rimandate tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. In aumento anche le temperature saranno anche di 8-10 gradi sopra la media. Addirittura sono attese possibili punte di 17-19 gradi sulla Sardegna, fino a 12-14 gradi sulla Pianura Padana e fino a +20 gradi sulla Sicilia.

Le previsioni meteo della prossima settimana

Il bel tempo continuerà per tutta la prossima settimana. Già da lunedì 22 febbraio si registrerà un ulteriore e deciso aumento delle temperature destinate a diventare sempre più miti con punte fino a 22 gradi su molte aree del Paese. Tra martedì 23 e mercoledì 24 febbraio, la situazione migliorerà anche al Nord dove non ci sarà più nebbia. Poi, soprattutto da giovedì 25, tutto il Paese vivrà una fase tipicamente primaverile con temperature che potrebbero toccare valori massimi fino a 21/22 gradi centigradi.