Previsioni meteo 20 settembre, Italia spaccata a metà: pioggia e instabilità al Nord, sole al Sud

Italia divisa a metà dal punta di vista metereologico nelle prossime ore. Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 20 settembre, mentre al Nord continuerà il maltempo con pioggia e rovesci temporaleschi anche di una certa intensità, sulle regioni meridionali il tempo si manterrà stabile, con sole e temperature alte. Ecco, di seguito, cosa dovremmo aspettarci.

Previsioni meteo domani, le regioni a rischio pioggia

L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato in Italia da maltempo al Nord e da caldo e sole al Sud. È quanto emerge dalle ultime previsioni disponibili. In particolare, tra lunedì 20 e martedì 21 settembre, una residua circolazione ciclonica ancora presente a ovest del nostro Paese porterà ancora condizioni instabili su gran parte del Nord e su alcuni tratti del Centro, in particolare nel pomeriggio quando sono attesi improvvisi rovesci temporaleschi sulle Alpi orientali, i rilievi dell’alta Toscana e le coste della Campania. Al Sud invece ci sarà ancora bel tempo e temperature estive anche se inizieranno a soffiare venti più freschi che porteranno anche sul Meridione aria più fresca, che sarà avvertita soprattutto a partire da martedì prossimo.

Ma il bel tempo ha i giorni contati al Sud

Il resto della settimana sarà diviso tra il ritorno dell'alta pressione che garantirà condizioni meteo più tranquille salvo per qualche disturbo sulla Sardegna e su alcuni tratti del Centro-Sud, e il ritorno del maltempo sempre sulle regioni Meridionali, che sarà particolarmente forte nel prossimo fine settimana sulla Sardegna e le regioni tirreniche, mentre sul resto del Paese il tempo sarà più stabile.