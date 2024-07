video suggerito

Meteo, ondata di caldo oggi 20 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 11 città, giallo in 15 Un altro weekend di caldo africano sull'Italia e il Ministero della Salute ha valutato bollino rosso (livello 3) per le ondate di calore in ben 11 città per la giornata di oggi, sabato 20 luglio: l'elenco e le previsioni meteo.

A cura di Biagio Chiariello

Sono i giorni più caldi dell'anno per l'Italia e anche per la giornata di oggi 20 luglio, il Ministero della Salute ha valutato il bollino rosso per numerose città, tra cui Roma, Palermo e Bari, a causa delle ondate di calore per le prossime ore.

Sarà un altro weekend con elevate temperature per quanto il caldo diminuirà leggermente nei prossimi giorni e in alcune zone della Penisola saranno previsti anche temporali e grandine.

Saranno comunque 11 i centri urbani caratterizzati dal livello 3, quello di massima allerta, perché indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sulle fasce più a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Solo una invece la città contrassegnata dal bollino arancione (livello 2), che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Nello specifico si tratterà di Cagliari.

Dove farà più caldo oggi, l’elenco delle città da bollino rosso

Nella giornata di oggi, sabato 20 luglio, saranno dunque undici le città valutate da bollino rosso e cioè a livello tre di allerta, vale a dire quello che indica condizioni di emergenza per l'ondata di calore.

Si tratta di Viterbo, Rieti, Roma, Pescara, Palermo, Perugia, Latina, Frosinone, Campobasso, Bari e Ancona.

Allerta caldo, bollino arancione e giallo in 16 città domani 20 luglio: l'elenco

Come anticipato, sarà solo Cagliari la città da bollino arancione (livello 2), che corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti deleteri sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche.

Sono invece ben 15 i centri urbani caratterizzati dal bollino giallo (livello di allerta 1): Bolzano, Bologna, Brescia, Catania, Civitavecchia, Genova, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Le previsioni meteo per oggi 20 luglio 2024

Per la giornata di oggi, sabato 20 luglio, è prevista un'interruzione dell'instabilità nella parte settentrionale della Penisola responsabile di una prima fase instabile con temporali anche di forte intensità.

Nelle prime ore del mattino residue piogge e temporali all’estremo Nord-Est e sull’alto Adriatico. Nuvolosità dal settore emiliano a quello lucano, con qualche rovescio fin sulle coste romagnole, marchigiane e abruzzese.

Tempo ampiamente soleggiato sul resto del Paese, quindi tutto il Sud Italia e le isole. Temperature minime in calo al Nord, massime in lieve diminuzione al Centro-Nord.