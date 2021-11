Previsioni meteo 20 novembre: nuvoloso al Nord e sole su Centro e Sud Le previsioni meteo di oggi sabato 20 novembre indicano cieli nuvolosi a Nord fin dal mattino con sole previsto sulle zone del Centro e del Sud.

A cura di Gabriella Mazzeo

Per la giornata di oggi sabato 20 novembre le condizioni meteo sono di prevalente stabilità atmosferica grazie all'espansione e al rinforzo dell'alta pressione fin verso il Mediterraneo centrale. Nel weekend si godrà di una breve tregua con il sole che avrà la meglio soprattutto nella giornata di oggi sul Centro e sul Sud. A Nord prevista invece nebbia e foschia con schiarite nel pomeriggio. Il Dipartimento di Protezione Civile non ha diramato allerte meteo per la giornata di oggi.

Per domenica, invece, si assisterà a un graduale aumento delle nubi a cominciare dalle regioni più occidentali, con un peggioramento del tempo più significativo a fine giornata sulle Isole, lungo le coste tirreniche e in Liguria, dove sono attese precipitazioni. Sulla Pianura Padana nella giornata di domenica è prevista nebbia e nubi basse. Il clima sarà ancora mite per il periodo. La prossima settimana invece sarà di nuovo all'insegna del maltempo sul centro con l'arrivo della settima perturbazione del mese.

Nuvole a Nord, soleggiato sulla Liguria

Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare suggeriscono nebbia e foschia in Valpadana già dal mattino, con parziali schiarite soltanto nel pomeriggio. Sole invece sul resto del settentrione sulla Liguria per tutta la giornata di sabato 20 novembre. La situazione per la Liguria cambierà invece nella giornata di domani, domenica 21 novembre, con piogge previste per tutto il pomeriggio. Le temperature saranno stabili nella giornata di oggi con minime in aumento sulle Alpi e massime in calo sulla pianura padana.

Clima stabile al Centro, sole sulla Sardegna

Clima più stabile sul Centro con pochi banchi di nebbia nelle prime ore del mattino sulle valli interne appenniniche e della Toscana. Le temperature saranno stabili con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi. Sole anche sulla Sardegna che potrà godere di una tregua climatica dopo i danni provocati dal maltempo e dalle forti precipitazioni. In serata previsto cieli nuvolosi sull'isola.

Sole al Sud, nubi sparse sulla Sicilia

Previsto sole anche sull'area a Sud della penisola, con cieli sereni sulla Campania. Poche nubi nel corso della giornata di oggi sabato 20 novembre sulla Sicilia. Le temperature resteranno stazionarie con massime tra i 13 e i 19 gradi.