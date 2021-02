in foto: Foto di repertorio

Se la settimana appena trascorsa ha visto un'alternarsi di correnti artiche e venti miti sud-occidentali che hanno portato a un aumento delle temperature, il weekend in arrivo porterà con sé bel tempo su gran parte dell'Italia con un assaggio di primavera in quasi tutte le regioni. Le temperature in particolare sulle regioni del Sud raggiungeranno anche i 20 gradi, soprattuto nella giornata di domenica 21 febbraio. Non scompaiono le nubi invece in altri settori del nostro Paese, dove persisteranno anche nubi e nebbie.

Previsioni meteo sabato 20 febbraio

Nello specifico le previsioni per la giornata di domani sabato 20 febbraio indicano la presenza di un'alta pressione che porterà sole e bel tempo un po' ovunque e quell'assaggio di primavera già tanto desiderato. Ma come spiegato dagli esperti meteo, in inverno questo può dare luogo anche alla formazione di cieli coperti e nebbie, in particolare nella notte e al mattino. I fenomeni di foschia insisteranno soprattutto sulle pianure del Nord e nelle vallate alpine. La nuvolosità intensa porterà qualche pioggia sia su Liguria che su basso Piemonte.

Previsioni meteo sabato 20 febbraio: sole al Sud e sulle Isole maggiori

Per quanto riguarda le regioni del Centro ci saranno addensamenti compatti mattutini su Toscana, Umbria e Lazio con miglioramenti durante la giornata. Il cielo sarà per lo più sereno su altre zone e poco nuvoloso su Sardegna. Mentre al Sud il tempo sarà sereno con qualche annuvolamento solo su Sicilia e coste ioniche. Le temperature registreranno un aumento sia nelle minime che nelle massime.

Previsioni meteo domenica

Per quanto riguarda la giornata di domenica 21 febbraio invece sarà la presenza dell'anticiclone su tutto il nostro Paese a caratterizzare la giornata. Il sole splenderà su quasi tutte le regioni con temperature piuttosto alte soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori dove grazie alla presenza di un vento di scirocco si raggiungeranno anche i 20 gradi nelle massime. Persistono invece i banchi di nebbia e cieli nuvolosi al Nordest.