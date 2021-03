Il mese di marzo inizia con tempo stabile, con un cielo in prevalenza sereno su tutta Italia e temperature diurne che si mantengono oltre la media. I venti sono più freschi rispetto alla settimana scorsa, con un lieve calo termico registrato nel fine settimana. Temperature leggermente più fredde registrate di primo mattino al Nord con una giornata però soleggiata e stabile nel corso delle 24 ore. Nella seconda parte della settimana, però, si attendono condizioni meteo più variabili con nubi in aumento sulle isole maggiori e un peggioramento da venerdì al Centro e al Nord.

Le previsioni per lunedì 1 marzo: sole e temperature miti

Non è quindi ancora arrivata la primavera, nonostante le ultime giornate di sole che hanno allietato la quotidianità degli italiani. Per la giornata di oggi lunedì primo marzo il sole la farà da padrone su quasi tutta la penisola. Annuvolamenti solo sulla Puglia, nella bassa Calabria, in Sicilia e nella Sardegna orientale. Le temperature minime sono in calo con valori vicini allo zero sulle regioni settentrionali. Massime in rialzo al Nord e medio Adriatico. Generalmente le temperature saranno comprese tra i 12 e i 18 gradi

Venti moderati di Tramontana o Maestrale su Adriatico e Ionio, orientali invece sulla Sardegna. Il mare invece sarà molto mosso per quanto riguarda lo Ionio e le acque Sarde, il Tirreno centrale, il Canale di Sicilia e il medio-basso Adriatico.

Il clima martedì 2 marzo: ultimo giorno di sole con temperature in calo

Anche la giornata di martedì 2 marzo sarà tendenzialmente serena, con tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola. Poche nubi soltanto sulle Alpi occidentali, al Sud e nelle Isole, ma la condizione non andrà a intaccare la giornata di sole. Le temperature infatti non subiranno grandi variazioni, con valori compresi tra i 13 e i 18 gradi. I venti resteranno moderati al Sud e sulle Isole. Mossi lo Ionio, il Canale di Sicilia, il Mare e il Canale di Sardegna. Dopo la tregua di questi ultimi giorni, torneranno piogge e maltempo su buona parte della penisola. Vi sarà un sensibile calo delle temperature per quasi tutta la settimana fino al weekend.