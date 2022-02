Previsioni meteo 18 febbraio, sole primaverile al Centro Sud e pioggia al Nord: le Regioni a rischio Che tempo farà oggi? Secondo le previsioni meteo di venerdì 18 febbraio, ci sarà sole e caldo primaverile al Centro-Sud e bel tempo anche al Nord, dove tuttavia non mancheranno nebbia e pioggia nell’arco della giornata in particolare su Liguria e Friuli Venezia Giulia.

A cura di Redazione Meteo

Ancora un assaggio di primavera sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di oggi, venerdì 18 febbraio, ci saranno sole e caldo su gran parte della Penisola, in particolare al Centro-Sud mentre al Nord non mancheranno nuvole e piogge nell'arco della giornata, in particolare su Liguria e Friuli Venezia Giulia: ecco cosa dovremmo aspettarci per le prossime ore.

Nuvole e pioggia al Nord domani: le Regioni a rischio maltempo

Secondo le previsioni meteo di oggi, venerdì 18 febbraio, al Nord preverrà il sole, ma non mancheranno foschie e nebbie nelle ore più fredde sulla Pianura Padana, in diradamento nelle ore diurne. Sono previsti inoltre piovaschi serali in Liguria e Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio il cielo sarà coperto anche in Emilia, in Toscana e nella Lombardia meridionale, mentre la nuvolosità si estenderà in serata al resto della Liguria, al basso Piemonte, al Friuli, all’Umbria e al Lazio. Temperature in calo, con le massime tra 12 e 15 gradi.

Sole al Centro-Sud venerdì 18 febbraio

Temperature in rialzo al Centro-Sud, con le massime comprese tra 16 e 19 gradi. Prevista qualche pioggia sulla Toscana e qualche isolato annuvolamento nella prima parte del giorno in Campania.

Ma nel weekend cambia tutto

Tuttavia, le giornate primaverili hanno le ore contate. Nel weekend, infatti, tra sabato 19 e domenica 20 febbraio, si attende l'arrivo di una rapida perturbazione, il cui passaggio destabilizzerà l'atmosfera soprattutto al Nord. Diverso il discorso per il Sud dove grazie allo scudo protettivo offerto dall'alta pressione ci saranno ancora temperature miti e quasi a carattere primaverile, con punte addirittura fin verso i 20 gradi su Sardegna e Sicilia.