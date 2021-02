Il grande freddo dei giorni scorsi sta lasciando spazio a una perturbazione che interesserà quasi tutta la Penisola nelle prossime ore. Secondo le previsioni meteo per domani giovedì 18 febbraio infatti il tempo sarà all'insegna dell'instabilità sulle regioni italiane con addensamenti compatti e rovesci, anche isolati, nel corso della giornata. Mentre le temperature faranno registrare un lieve aumento su quasi tutto il settore.

Previsioni meteo giovedì 18 febbraio: pioggia su Piemonte e Liguria

Secondo le previsioni dell'Aeronautica Militare il tempo domani giovedì 18 febbraio sarà caratterizzato da isolati piovaschi al Nord, precipitazioni al Centro, soprattutto sul versante tirrenico e tempo variabile al Sud. In particolare al Nord ci saranno addensamenti nuvolosi sulla Liguria e sul basso Piemonte con piovaschi che si ridurranno a partire da oggi. Il cielo sarà invece velato sulle zone alpine con aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio, infine ci saranno nubi basse e dense sulle zone di pianura con miglioramenti già a partire dalle ore centrali.

Previsioni meteo giovedì 18 febbraio: temperature in aumento al Sud

Per quanto riguarda invece il Centro, ci sarà nuvolosità irregolare a tratti intensa su Toscana, Umbria e Marche con locale attenuazione durante la seconda parte della giornata. Il cielo sarà invece sereno o poco nuvoloso altrove. Infine al Sud ci sarà un'alternanza tra schiarite e locali annuvolamenti sul settore peninsulare mentre in Sicilia prevarrà il bel tempo. Le temperature registreranno un aumento al Centro-Sud nelle minime, che invece sarà minore sulla pianura Padana. Le massime invece saranno in rialzo nelle regioni centromeridionali, stazionarie o in tenue diminuzione altrove.

Previsioni meteo venerdì 19 febbraio: nebbia in pianura

Per quanto riguarda la giornata di venerdì 19 febbraio invece il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Secondo le previsioni meteo ci saranno addensamenti sulle regioni settentrionali al Centro, in particolare sulla fascia tirrenica, con precipitazioni sulla Liguria e cielo velato sulle altre zone. In serata ci saranno banchi di nebbia sulla pianura Padano-Veneta e nuvolosità anche regioni ioniche.