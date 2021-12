Previsioni meteo 18 dicembre: freddo gelido a Sud, neve a bassa quota. Bel tempo a nord Che tempo farà oggi 18 dicembre? L’arrivo di un impulso freddo dai Balcani porterà ad una fase di maltempo a Sud. Possibile neve in collina al Sud e nebbie al Nord.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di oggi 18 dicembre lasciano intendere come anche per quest'inizio di weekend l’alta pressione continuerà ad insistere sulla Penisola, garantendo ancora condizioni meteo stabili e tempo asciutto soprattutto nella zona settentrionale, con il fastidio principale portato dalle nebbie, che in alcune zone della Pianura Padana insisteranno anche nelle ore centrali del giorno. A sud invece un nucleo di aria molto fredda proveniente dai Balcani contribuirà ad una fase di lieve maltempo: quindi nuvole, un po’ di piogge, qualche nevicata in montagna, molto vento e temperature in calo.

Per la giornata di domenica è invece prevista un'alternanza tra sole e nuvole al Sud Peninsulare, comunque senza piogge significative. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, ma con molte nebbie sulla Pianura Padana, in diverse zone insistenti anche nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo 18 dicembre

Secondo gli esperti de iLMeteo.it sabato 18 dicembre sul medio Adriatico e a Sud si osserverà "un moderato aumento delle nubi", accompagnato per fortuna da un rischio di fenomeni che "risulterà piuttosto basso". Il cielo tenderà a coprirsi soprattutto in corrispondenza degli Appennini lucani e calabresi, con la possibilità di occasionali piogge e spruzzate di neve a partire dai 600 metri. Sul lato tirrenico, in Sardegna e al Nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con l'eccezione della Pianura Padana, che si sveglierà avvolta dalla nebbia. La situazione non migliorerà necessariamente ovunque con il passare delle ore: in alcune zone "la giornata sarà destinata a trascorrere all'insegna di un'atmosfera grigia" e ci sarà da battere i denti, alla luce di "un contesto climatico piuttosto rigido, a tratti gelido".