Burian sembra essere definitivamente alla porta. Le correnti artiche provenienti dalla Russia che hanno portato un'ondata di freddo su tutta l'Italia lo scorso weekend stanno lasciando il Paese spinte da venti miti sud-occidentali. Le temperature subiranno un netto aumento nelle prossime ore, a partire dalla giornata di oggi, mentre per quanto riguarda le previsioni per domani mercoledì 17 febbraio, l'ondata di gelo sull’Italia si potrà definire archiviata.

Previsioni meteo mercoledì 17 febbraio: sole sulle Isole, nubi al Centro

Secondo le previsioni degli esperti meteo per la giornata di mercoledì 17 febbraio le correnti relativamente miti di origine atlantica e l’attivazione di venti sud-occidentali favoriranno un rialzo termico con i valori che gradualmente torneranno in linea con le medie. Si tratta di venti che riusciranno a scalzare la massa d'aria gelida giunta su tutta la Penisola. I cieli saranno sereni con sole su Sardegna e Sicilia, sulle Alpi, in Piemonte e sulle regioni adriatiche. Mentre per quanto riguarda le regioni tirreniche, Liguria e Val Padana ci saranno nuvole e cieli grigi per l'intera giornata. Le piogge potranno cadere tra Levante ligure e alta Toscana. I mari infine saranno mossi quello ligure, localmente mosso il Tirreno centrale.

Meteo giovedì 18 febbraio

Per quanto riguarda invece il resto della settimana, il tempo sarà principalmente stabile con temperature piuttosto miti e in alcuni momenti anche al di sopra della media stagionale. Le previsioni meteo per giovedì 18 febbraio indicano l'arrivo di una debole perturbazione atlantica che nella giornata di venerdì attraverserà le regioni del Centro-nord. Successivamente il sistema nuvoloso si sposterà verso il Sud. Il prossimo fine settimana ci sarà dunque un'alta pressione che porterà tempo stabile e senza freddo intenso.