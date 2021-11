Previsioni meteo 16 novembre: maltempo e pioggia da nord a sud Le previsioni di martedì 16 novembre indicano ancora maltempo sull’Italia con una giornata altamente piovosa su gran parte della Penisola anche se con fenomeni temporaleschi più rilevanti al centro sud e sulle due Isole maggiori.

A cura di Antonio Palma

La morsa del maltempo che attanaglia l'Italia prosegue anche oggi, martedì 16 novembre, con piogge e temporali su quasi tutte le regioni, da nord a sud. Le previsioni meteo per la giornata di martedì, infatti, indicano una giornata altamente piovosa su gran parte della Penisola anche se con fenomeni temporaleschi più rilevanti al centro sud e sulle due Isole maggiori. Responsabile di tutto è ancora il centro depressionario che si è stabilizzato sul Mediterraneo occidentale e che continua a spingere sull’Italia correnti meridionali umide e instabili che provocano nuvolosità diffusa e piogge intense sul nostro Paese. Una situazione meteorologa che ha spinto la Protezione civile a diramare per oggi una allerta meteo arancione per parte della Sardegna e allerta gialla in nove regioni del centro sud.

Nel dettaglio, le previsioni meteo di oggi, martedì 16 novembre, indicano precipitazioni da sparse a diffuse fin dal mattino sulle regioni meridionali peninsulari, in particolare sul Molise che si estenderanno nel corso delle ore alle regioni del medio versante adriatico. In generale quella di oggi sarà una giornata molto nuvolosa con piogge che si estenderanno fino all'Emilia Romagna, al Veneto e alla Lombardia anche se con fenomeni deboli e isolati al nord. Rovesci interesseranno anche ampie aree delle zone interne del Centro e le coste adriatiche fino alla Puglia. Dal pomeriggio fenomeni più intensi con temporali sparsi su Sicilia e Sardegna, in attenuazione altrove.

La Protezione civile ha diramato per oggi un avviso condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico per il sud est della Sardegna e una allerta gialla in Campania, Basilicata, Molise, Marche, Abruzzo e su parte di Sicilia, Calabria e Puglia a causa del rischio temporali e del rischio idraulico per diversi settori.

Nuvolosità estesa al nord

Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare segnalano per oggi al nord addensamenti compatti di nuvole sull'Emilia-Romagna meridionale, con piogge diffuse, in estensione anche al resto delle regioni centroccidentali e triveneto occidentale. Nuvolosità estesa ma con tempo più asciutto sul resto del settentrione.

Al Centro molte nubi e pioggia su Sardegna e sulle regioni adriatiche

Al Centro molte nubi compatte sulla Sardegna e sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi, sulle regioni adriatiche. Fenomeni temporaleschi in attenuazione dalla serata sulla parte meridionale di Toscana, Umbria e marche e su Lazio e Abruzzo. Estese e spesse velature sul resto del centro.

Al sud, aumento delle nubi dal pomeriggio in Sicilia

Al Sud invece cielo molto nuvoloso o coperto sul settore peninsulare, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi, un po' ovunque anche se in attenuazione dal tardo mattino. In Sicilia, invece, al contrario avremo iniziali condizioni di bel tempo con aumento delle nubi dal pomeriggio, accompagnate da rovesci o temporali diffusi.