Se oggi, domenica 14 febbraio, il tempo sarà caratterizzato dal freddo e da temperature artiche in buona parte del Nord Italia, secondo le previsioni meteo per domani, lunedì 15 febbraio, il cielo sarà prevalentemente soleggiato sia al Nord che al Centro, senza variazioni significative per tutta la giornata. Per quanto riguarda il Sud invece sono previste piogge in particolare al mattino, tra Sicilia e Calabria, ma di breve durata. Per quanto riguarda le temperature invece queste rimarranno stabili in tutto il paese, con un leggero aumento in particolare nei valori massimi nel Centro Italia.

Previsioni meteo lunedì 11 febbraio, pioggia sulle Isole

Nello specifico secondo gli esperti meteo durante la giornata di lunedì l'Italia sarà ancora sotto l'influsso di correnti gelide che dalla Russia continueranno a imperversare sul bacino del Mediterraneo, anche le le temperature subiranno un aumento un po' ovunque pur restando basse. Nevischio fino a bassa quota specie su Calabria ionica e Sicilia orientale. Tempo più soleggiato sul resto della Penisola, ma clima molto freddo di giorno e temperature minime ampiamente sotto zero e ben sotto le medie climatiche.

Meteo martedì 16 febbraio

Per quanto riguarda la giornata di martedì 16 febbraio invece le previsioni meteo indicano tempo al Nord soleggiato ovunque pur con qualche velatura di passaggio che offuscherà il cielo. Al centro nubi residue sull’Abruzzo con ultimi fiocchi isolati al mattino, anche fino in pianura; più soleggiato altrove. Al sud addensamenti irregolari, residui fenomeni su Lucania, alta Calabria e Sicilia settentrionali, nevosi sino a quote molto basse.