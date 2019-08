Bel tempo a Ferragosto, con un caldo gradevole che ci farà dimenticare, almeno per un po’, il caldo opprimente dei giorni scorsi. Secondo le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 agosto, la festività clou dell’estate, appunto Ferragosto, vedrà protagonista in quasi tutta la penisola il sole, anche se con le temperature in calo. Sarà appunto un Ferragosto di bel tempo, relativamente fresco e ventoso, con il termometro che scenderà anche di 10 gradi rispetto agli ultimi giorni.

Previsioni meteo per il 15 agosto, festa di Ferragosto

Le previsioni meteo di oggi giovedì 15 agosto prevedono un netto cambiamento della circolazione atmosferica: si passerà appunto dal caldo intenso e a tratti opprimente dei giorni scorsi a un clima più gradevole grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre accompagnato da venti freschi di maestrale di origine nord europea. In mattinata previsto cielo sereno su Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Campania e Puglia; ci saranno nuvole invece su gran parte dei settori settentrionali, sulla Calabria e sulla Sicilia tirrenica. Nel corso della giornata, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, non si esclude lo sviluppo di temporali o locali acquazzoni su Alpi lombarde, alto bellunese, Appennino emiliano, rilievi calabresi e nel Catanese. Da sottolineare il calo delle temperature: a Ferragosto i valori massimi non supereranno i 30-33 gradi, con punte di 34 solo sulle estreme punte della Sicilia del sud.

Previsioni meteo per domani, venerdì 16 agosto

Le previsioni meteo per domani venerdì 16 agosto e in generale del weekend restano confortanti, con sole prevalente su tutto il Paese, fatta eccezione per i settori alpini occidentali dove la nuvolosità potrà risultare più consistente, anche se con scarse precipitazioni. Poi la pressione su tutta l’Italia tornerà ad aumentare ed è sempre più probabile che possa arrivare un’altra ondata di caldo che farebbe nuovamente lievitare le temperature specie al Centro-Sud.