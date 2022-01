Previsioni meteo 13 gennaio, crollo delle temperature: aria gelida e venti freddi Tempo sereno su tutta Italia per la giornata di oggi giovedì 13 gennaio. L’arrivo di venti gelidi porterà però un crollo delle temperature. Banchi di nebbia in pianura.

A cura di Redazione Meteo

Venti freddi e crollo delle temperature caratterizzeranno la giornata di oggi, giovedì 13 gennaio. Torna però il bel tempo su quasi tutta Italia: secondo le previsioni meteo infatti i cieli saranno sereni o poco nuvolosi ovunque con qualche rovescio sparso sugli Appennini meridionali e sulla Sicilia. Temperature minimo in calo soprattutto di notte, al Nord e sui rilievi.

Al Nord sole e nebbia in pianura

Nello specifico per quanto riguarda le regioni settentrionali, il tempo previsto per giovedì 13 gennaio è di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche fenomeno di nebbia intensa su Piemonte e Lombardia e lungo il Po. Temperature gelide con le massime in leggero aumento su Alpi e Prealpi. A Milano è prevista una temperatura massima di tre gradi. Più alta a Genova, dove arriverà fino a 10-11 gradi.

Al Centro cielo sereno e mari mossi

Sulle regioni del Centro e Sardegna è previsto cielo sereno sul settore peninsulare salvo qualche addensamento nuvoloso su Marche e Abruzzo. Molte nubi saranno presenti sulla Sardegna orientale fino a metà giornata e in rapido diradamento. Molto mosso il Mar Tirreno e basse le temperature: all’Aquila, i valori massimi oscilleranno tra i 3 e i 5 gradi, mentre a Roma arriveranno a 10.

Tempo instabile al Sud con rovesci sparsi in Sicilia

Il tempo sulle regioni meridionali invece sarà caratterizzato da qualche nube in più sulla Sicilia che porterà fenomeni di piovaschi sulle province di Palermo, Siracusa e Catania. Sereno sul resto del Sud con locali addensamenti fino al pomeriggio su Basilicata e Calabria. Temperature massime in aumento in Sicilia e in calo su Calabria, Basilica e Puglia: se a Napoli il termometro segnerà 10 gradi, a Potenza ne segnerà due.