Saranno le ultime ore di pioggia quelle che attendono gli italiani nel prossimo weekend secondo le previsioni meteo del 12 dicembre. Se nella giornata di sabato il tempo sarà ancora instabile su molte regioni, infatti, da domenica gran parte dell’Italia beneficerà dei primi effetti dell’anticiclone di Santa Lucia che dalla prossima settimana regalerà giornate sempre più soleggiate da nord a sud. Gli ultimi effetti del maltempo che ha imperversato per tutta la settimana andranno ad estinguersi nel corso della giornata di sabato 12 dicembre durante la quale però avremo a che fare ancora con nubi e temporali a livello locale.

Previsioni meteo sabato 12 dicembre

Le previsioni meteo di sabato 12 dicembre indicano dunque tempo ancora instabile, in particolare nel nord ovest e sul versante tirrenico. Nel dettaglio, avremo tempo nuvoloso e piogge al mattino tra Lombardia, Liguria ed Emilia ma in rapida dissoluzione nel corso del pomeriggio. Il maltempo invece insisterà ancora in particolare sulle regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia dove avremo ancora residue celle temporalesche che daranno vita a fenomeni intensi a livello locale. Qualche pioggia anche sulle zone interne del centro, mentre tempo sarà più asciutto sul versante adriatico.

Previsioni meteo domani 12 dicembre

Per domani 12 dicembre, le previsioni meteo indicano nubi sparse dal mattino su molte zone del Paese ma dal primo pomeriggio le condizioni meteo andranno migliorando su molte aree. Nelle prime ore del giorno quindi sono attese piogge sparse su Levante Ligure, Emilia Occidentale, Toscana, Umbria, Lazio, Sicilia e Sardegna e in parte anche su Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Anche la neve continuerà a cadere intorno ai 1000 metri sull’Appennino Settentrionale e intorno ai 1400 metri sull’Appennino Centrale. Le Temperature saranno in lieve rialzo ma in linea col periodo.

Previsioni meteo domenica

Per domenica le previsioni meteo indicano un generale miglioramento su tutta l’Italia grazie ai primi effetti dell'anticiclone di Santa Lucia. Avremo bel tempo al Centro-Nord mentre residui rovesci sul basso Tirreno e localmente sul medio Adriatico. Sarà il preludio a un inizio di settimana con ampie schiarite