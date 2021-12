Previsioni meteo 11 dicembre: centro sud nella morsa del freddo, neve fino a 400 metri di quota Per oggi, sabato 11 dicembre, previsto bel tempo al nord e freddo intenso al centro sud, soprattutto lungo la fascia appenninica. Piogge sparse nelle regioni meridionali.

A cura di Redazione Meteo

Quello che inizia oggi, sabato 11 dicembre, sarà un fine settimana all'insegna del maltempo e del freddo. Precipitazioni sparse e localmente intense sferzeranno gran parte del Centro-Sud e le Isole maggiori, accompagnate anche dalla neve lungo la fascia appenninica. La perturbazione si allontanerà gradualmente nella giornata di domani, domenica 12 dicembre, quando assisteremo a un primo miglioramento delle condizioni meteo che sarà seguito, all'inizio della prossima settimana, da un più deciso passaggio a una situazione di stabilità atmosferica.

Le allerte meteo di oggi

Alla luce del maltempo la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo che riguarda soprattutto regioni del Centro Sud. Sarà allerta arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico in settori delle Marche, allerta gialla in altre 9 regioni.

Nord, bel tempo su tutte le regioni

Secondo il servizio meteo dell'Aeronautica Militare per oggi, sabato 11 dicembre, è previsto un miglioramento su tutte le regioni settentrionali salvo residui deboli fenomeni al mattino sulle aree appenniniche dell'Emilia-Romagna e nuvolosità a tratti compatta sulle aree alpine.

Centro, temporali e neve fino a 400 metri

Nelle regioni del Centro Italia molte nubi con rovesci e qualche temporale, specie sulle regioni adriatiche dove le precipitazioni risulteranno nevose ed abbondanti fino a circa 400 metri di quota. Ampie schiarite dal pomeriggio sulle aree tirreniche peninsulari e sulla Sardegna.

Sud, diffusa instabilità

Anche al sud prevista per oggi diffusa instabilità con piogge e temporali e con quota neve tra 800-1000 metri. Poco nuvoloso su Sicilia meridionale e parzialmente alta Campania e Calabria settentrionale.