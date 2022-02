Previsioni meteo 10 febbraio, ancora aria di primavera: ma nel weekend tornano gelo e pioggia Cielo sereno e temperature al si sopra della media su quasi tutta Italia secondo le previsioni meteo per giovedì 10 febbraio. A partire da venerdì è previsto l’arrivo di una perturbazione.

Ancora aria di primavera su tutta Italia dove anche per oggi giovedì 10 febbraio è previsto tempo sereno ovunque con cielo sereno e sole grazie a un vortice di alta pressione che non sembra voler lasciare le nostre regioni. Secondo le previsioni meteo quella di oggi sarà una giornata in generale stabile e soleggiata, caratterizzata da assenza di piogge e nevicate e da temperature relativamente miti e insolite per questo periodo dell'anno. Un debole peggioramento meteo si avrà a partire da venerdì 11 febbraio e per l'intero weekend quando l’alta pressione lascerà aperto lo spazio per l’arrivo di una perturbazione.

Al Nord nebbia e piogge sporadiche in Liguria

Nel dettaglio sulle regioni del Nord le previsioni meteo per giovedì 10 febbraio indicano la presenza di nebbie e nubi basse su pianure e anche su gran parte della Liguria dove ci saranno sporadiche piogge sul versante di Levante. Molto sole invece sulle Alpi e lungo le coste orientali. Le temperature massime registreranno un leggero calo e saranno comprese tra 10 e 14 gradi.

Al Centro nubi su Toscana e Umbria

Per quanto riguarda le regioni del Centro invece il tempo sarà più primaverile con cielo sereno quasi ovunque. Su Toscana e Umbria sono attese nebbie nelle valli e banchi di nebbia che tenderanno a diradarsi a partire da metà giornata. Per quanto riguarda le temperature i valori saranno massimi compresi tra 12 e 16 gradi.

Al Sud cielo sereno e temperature in rialzo

Infine le previsioni degli esperti meteo al Sud indicano cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Temperature stabili e in ripresa con massime fino a 18 gradi, in aumento su Calabria e Sicilia.