Previsioni meteo 10 dicembre, Italia nella morsa del freddo: ancora pioggia e neve Continua l’ondata di freddo che ha travolto l’Italia. Secondo le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi venerdì 10 dicembre le temperature massime saranno in calo un po’ ovunque, mentre le minime saranno stazionarie. Maltempo al Sud e neve al Nord.

A cura di Redazione Meteo

Se al Nord il maltempo sembra aver lasciato il posto a qualche nube, al Sud le piogge continueranno a interessare gran parte delle regioni, mentre la neve cadrà sulle zone appenniniche. Ma a fare da minimo comune denominatore sarà il freddo che avvolgerà l'Italia da Nord a Sud: secondo le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi venerdì 10 dicembre le temperature massime saranno in calo un po' ovunque, mentre le minime saranno stazionarie rispetto a questi ultimi giorni.

Al Nord tempo instabile e temperature massime in calo

Nello specifico per quanto riguarda le regioni settentrionali le previsioni meteo per oggi indicano una prevalenza di cielo nuvoloso, con nevicate in particolare su Valle d’Aosta e sulle aree alpine, qualche fiocco bianco cadrà anche su Emilia occidentale nella zona del Piacentino, Liguria, basso Piemonte e bassa Lombardia, in particolare nella zona del Pavese. Su tutto il Nord ci sarà comunque un vortice di aria fredda proveniente dall'artico che porterà a un calo delle temperature massime, mentre le minime saranno al di sotto dello zero un po' ovunque.

Neve anche al Centro a partire dai 700 metri

Sulle regioni del Centro le previsioni meteo indicano invece la presenza di nevicate a partire dai 300 metri in Toscana, Umbria e Marche, mentre al di sopra dei 700 e 900 i fiocchi cadranno su Lazio e l'Abruzzo. Sulla Sardegna invece sono previste piogge e qualche temporale. Dal pomeriggio il maltempo raggiungerà anche le regioni tirreniche con rovesci e temporali diffusi, in estensione serale anche alle regioni adriatiche.

Al Sud freddo e temporali sparsi

Infine sulle regioni meridionali ci sarà tempo instabile ovunque con il freddo che potrà portare qualche nevicata anche su Campania, Molise e Basilicata a partire dagli 800 metri. Il cielo sarà comunque molto nuvoloso ovunque con peggioramenti soprattutto nella seconda metà della giornata sulle regioni tirreniche che in serata si estenderà anche al resto del meridione.