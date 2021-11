Previsioni meteo 1 dicembre, torna il maltempo: pioggia, freddo e vento sull’Italia Maltempo sull’Italia secondo le previsioni meteo di oggi mercoledì 1 dicembre. Una nuova perturbazione avanza da ovest verso est portando nuvole, piogge e neve.

A cura di Antonio Palma

Dopo una brevissima pausa, torna il maltempo sull’Italia secondo le previsioni meteo di oggi mercoledì 1 dicembre. A causa di una nuova perturbazione che già nella serata di martedì ha fatto irruzione sulla Penisola, infatti, avremo oggi un graduale ma diffuso peggioramento del tempo con piogge, nuvole e venti freddi che interesseranno tutte le regioni da nord a sud. Il maltempo interesserà prima le regioni settentrionali e la Sardegna, poi via via nel corso del giorno, spostandosi da ovest verso est, anche quelle centrali e meridionali, in particolare i settori tirrenici. Sarà però solo il preludio a una settimana caratterizzata da cattivo tempo un po’ ovunque e con temperature in graduale discesa verso valori inferiori alla media climatica del periodo che porteranno nevicate diffuse sui rilievi.

Nel dettaglio, secondo le previsioni meteo di mercoledì 1 dicembre, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da elevata instabilità del tempo già dal mattino e con correnti fredde di origine polare. Nelle prime ore del giorno nuvolosità intensa su Sardegna, Liguria e Toscana ma in rapido avanzamento sul resto del nord e sulle regioni tirreniche fino a coprire l’intera Penisola a sera. Anche le piogge andranno via via crescendo nel corso del giorno e se al mattino assisteremo solo a deboli rovesci su Toscana, Sardegna e Levante Ligure, dal pomeriggio-sera piogge sempre più diffuse anche sulle regioni tirreniche con nevicate sulle Alpi Occidentali e sull’Appennino settentrionale. La situazione andrà ulteriormente peggiorando durante la notte, preludio a un giovedì di maltempo diffuso.

Allerta meteo mercoledì 1 dicembre

In base alle previsioni meteo e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi mercoledì 1 dicembre un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta gialla su alcuni settori della Toscana. Ad essere interessati da una allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico le aree del Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca e Versilia.

Al Nord nevicate sulle alpi da 900 metri

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, Al Nord avremo nuvolosità irregolare su Liguria di levante, appennino emiliano-romagnolo e settore alpino/prealpino occidentale con locali precipitazioni dal pomeriggio, associate a nevicate sulle alpi a partire da 900 metri; cielo sereno sul resto del nord al mattino ma con nubi in generale aumento da metà giornata e locali piogge serali sul Friuli-venezia giulia.

Al Centro piogge al mattino su Sardegna e Toscana

Al centro molto nuvoloso su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio già al mattino con piogge o brevi rovesci dal mattino su Sardegna e nord toscana e dal pomeriggio anche sul Lazio, tendenti su quest'ultima regioni e divenire diffusi in serata; Cielo inizialmente soleggiato sereno su Marche e Abruzzo ma con nubi in aumento dalla serata con locali precipitazioni.

Al Sud pioggia dal pomeriggio

Al Sud nubi sempre più estese nel corso del giorno su Campania, Sicilia e settori occidentali di Basilicata e Calabria, con piogge o brevi rovesci possibili dal pomeriggio sulle aree peninsulari; Cielo sereno sul resto del sud al mattino con nubi in graduale aumento dal pomeriggio.