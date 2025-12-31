Prete accoltellato alla gola in strada a Modena: “Prima ho sentito il colpo alle spalle e poi ho visto un uomo”

Rodrigo Gaviria, 45 anni

Don Rodrigo Grajales Gaviria, sacerdote colombiano di 45 anni, ieri mattina è stato aggredito in strada a Modena da un uomo che lo ha accoltellato alla gola mentre era di spalle. Gaviria si è accasciato a terra tra lo stupore dei passanti in via Castelmaraldo, all’altezza dell’incrocio con via Ganaceto.

Sono stati immediatamente chiamati gli operatori del 118 e l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale civile di Baggiovara per una delicata operazione chirurgica. Come riporta Il Resto del Carlino, oggi il 45enne dal suo letto d'ospedale ha ricostruito le fasi dell'aggressione: "Ho sentito un colpo alle spalle, come un pugno. Mi sono girato e ho visto una persona, direi un uomo, che mi ha accoltellato alla gola. Non ricordo altro”. Sono almeno due i colpi ricevuti dal sacerdote: uno alla schiena, e un secondo all'altezza del collo.

Al momento resta ancora il mistero sul movente dell'aggressione avvenuta in pieno giorno, erano le 10.30 del mattino, nel mezzo della strada. Se non fosse stato accoltellato, oggi Gaviria sarebbe in Colombia per un viaggio programmato da tempo dal quale sarebbe tornato solo a febbraio. Impegno saltato a causa della lunga convalescenza che lo aspetta.

Intanto i carabinieri del comando di Modena stanno avviando l'indagine per il tentato omicidio del sacerdote, acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei presenti.