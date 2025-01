Presenza di arachidi non dichiarate: barrette richiamate dal Ministero della Salute. I lotti

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso relativo al richiamo di alcuni lotti di barrette con spirulina keto e low sugar a marchio Agroiniziative. Il motivo dell'allerta alimentare, come indicato nell’avviso, è la presenza dell'allergene arachidi, non dichiarato dal fornitore Padovana Macinazione in un ingrediente (farina di anacardi).

Il richiamo riguarda un prodotto disponibile in due formati: confezioni singole da 30 grammi e da 12 grammi. I lotti interessati per le barrette da 30 grammi sono 1279212 (keto) e 1279222 (low sugar), mentre per quelle da 12 grammi sono 127921C (keto) e 127922C (low sugar). Tutti i prodotti coinvolti hanno come termine minimo di conservazione (TMC) il 30/11/2025.

Le barrette oggetto del richiamo sono state prodotte da Volchem Srl per conto di Agroiniziative Srl Società Agricola. Lo stabilimento di produzione è situato in via E. Dandolo 52, a Grossa di Gazzo, in provincia di Padova.

Si consiglia a chiunque sia allergico alle arachidi di evitare, ovviamente, il consumo delle barrette con i numeri di lotto e il termine minimo di conservazione indicati precedentemente. I consumatori che hanno acquistato questi prodotti possono restituirli al punto vendita dove li hanno acquistati.

